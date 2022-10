Giovanni Hansebout en Houthulst B draaien verrassend mee vooraan: “De nieuwkomers zijn een meerwaarde voor de groep”

“Dat konden evengoed twee punten meer geweest zijn”, stelt T1 Hansebout. “Op de openingsspeeldag hebben we enkele cadeautjes weggegeven. Maar goed, voor deze start had ik zeker getekend. We draaien bovenaan mee en dat voelt goed. Ik zie veel potentieel in mijn ploeg. De huidige derde plaats verdedigen is moeilijk, want de kustploegen in deze reeks blijven de titelfavorieten, maar een plek in de subtop mogen we wel beogen. We mochten enkele nieuwkomers verwelkomen in de zomer en die jongens zijn stuk voor stuk een versterking voor deze groep. We blijven een jonge B-ploeg, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat er af en toe jongens doorstromen naar onze A-ploeg in tweede provinciale.”