Gino Swaegers wil contractverlenging vieren met zege tegen Wijgmaal: “Iedereen binnen de club is mij onvoorwaardelijk blijven steunen”

Je moet het ze nageven. Weinig huwelijken zouden een 5 op 39 overleven, maar wel dat tussen Gino Swaegers en Zwarte Leeuw. Meer zelfs. De ex-coach van onder meer Hoogstraten en Sint-Lenaarts tekende vorige week een nieuw tweejarig contract bij de Leeuwen. “Ondanks de tegenvallende resultaten dit seizoen voel ik nog altijd enorm veel appreciatie vanuit het bestuur”, vertelt Swaegers. “Bovendien staat ook de spelersgroep duidelijk nog achter mij en krijg ik niets dan respect van de supporters. Daarom wou ik zelf ook graag blijven. En natuurlijk is het leuker als je wint, maar zelfs dan nog is iedereen mij altijd onvoorwaardelijk blijven steunen. Anders had ik trouwens al lang de handdoek in de ring gegooid, want ik heb bij momenten echt wel diep gezeten. Voor een andere club had ik dit bijvoorbeeld nooit gedaan.”

Hicham Elharchi aangesloten

Ontzettend belangrijke januarimaand

Elharchi is meteen speelgerechtigd voor de inhaalwedstrijd van zaterdag thuis tegen Wijgmaal. “Omdat we in een goede periode zaten kwam de afgelasting ons vlak voor de winterstop niet goed uit, maar we zijn erop gebrand om dit weekend een vervolg te breien aan onze vier op zes in december. Net zoals we er in de terugronde alles aan gaan doen om ons te redden. Al zullen we er meteen moeten staan, want januari wordt een ontzettend belangrijke maand. De komende weken gaan bijvoorbeeld veel duidelijk maken. Over duidelijkheid gesproken trouwens. Mijn contractverlenging is niet alleen een heel mooi signaal van de club. Op die manier scheppen ze ook duidelijkheid over de toekomst.”