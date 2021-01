Gino Swaegers volgt Gert Jochems op als coach van Zwarte Leeuw: “Hier hetzelfde neerzetten als bij Sint-Lenaarts”

Swaegers is geen onbekende voor de Leeuwen. “Ik heb hier niet alleen tien jaar gespeeld”, vertelt hij. “Ik ken ook nog veel mensen van toen. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom ik voor Zwarte Leeuw gekozen heb. Er was bijvoorbeeld nog interesse. En zelfs vanuit een reeks hoger, maar hier was ik duidelijk eerste keuze. Bovendien heb ik de kans gekregen om voor twee seizoenen te tekenen. Niet dat zo’n contract in het moderne voetbal nog veel voorstelt, maar het is wel een blijk van vertrouwen.”

Swaegers vertrekt zeker niet met slaande deuren bij de Eesterploeg. “Het was een bijzonder moeilijke keuze, want ik was absoluut geen vragende partij om te vertrekken. Het is trouwens ook niet zo dat ik uitgekeken was op de club of op de spelersgroep. Verre van zelfs. Het wederzijds respect is bijzonder groot. Ik vind het bijvoorbeeld bijzonder knap wat Jos De Beuckelaer (voorzitter van Sint-Lenaarts, red.) allemaal voor de club doet, maar soms moet je nu eenmaal keuzes maken. Bovendien is en blijft Zwarte Leeuw een traditieclub, waar ik hetzelfde ga proberen neer te zetten als bij Sint-Lenaarts.”

Swaegers treedt bij Zwarte Leeuw in de voetsporen van ex-ploegmaat Gert Jochems. “Ik heb alle vertrouwen in Gino”, pikt Jochems in. “Hij is niet alleen even gedreven als ik, hij kent ook het huis. Zeker de laatste jaren trekken we voluit de kaart van de jeugd en daar is hij de geknipte man voor.”

Betrokken blijven

Voor Jochems betekent de komst van Swaegers wel het einde van zijn trainerscarrière. “Iedereen die mij kent weet dat ik enorm veel tijd steek in het voetbal en het wordt allemaal wat veel. Ik wou eigenlijk vorig jaar zelfs al de fakkel doorgeven, maar door corona kwam er toen abrupt een einde aan het seizoen en op die manier wou ik niet stoppen. Het is trouwens niet dat ik volledig verdwijn uit de club. Ik blijf betrokken bij Zwarte Leeuw, maar alleen zonder verplichtingen zodat er meer tijd overblijft voor andere dingen.”

