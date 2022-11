Gino Swaegers trekt met Zwarte Leeuw naar buur en ex-club Sint-Lenaarts: “Enkel en alleen naar onszelf kijken”

Niet dat een overwinning zaterdag alles goed zou maken voor de felgeplaagde Leeuwen, maar het zou duidelijk wel enorm veel deugd doen. “Het is niet alleen een derby”, vertelt Swaegers. “Ik heb ook drie heel mooie jaren beleefd bij Sint-Lenaarts, waardoor het ongetwijfeld een leuk weerzien wordt. Ik hoor hun coach (Sam Vermeylen, red.) bijvoorbeeld nog regelmatig.”

Bredere en beter gestoffeerde kern

Toch is Swaegers niet al te veel met zijn ex-club bezig. “Sint-Lenaarts mag dan wel favoriet zijn voor mij met hun bredere en beter gestoffeerde kern. Toch moeten we enkel en alleen naar onszelf kijken. Als iedereen bij ons top is, kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken, maar het omgekeerde is ook waar. Als de ervaren jongens het laten afweten, wordt het bijzonder lastig. Zeker nu we ook onze doelman nog eens kwijt zijn tot aan de winterstop.”

Jeroen Hofmans viel afgelopen weekend thuis tegen Pelt (1-1) al vroeg geblesseerd uit. “Dat kon er ook nog wel bij. Anderzijds moeten we ons wel proberen op te trekken aan de match tegen Pelt, want ik vond ons zeker geen slechte wedstrijd spelen. Vooral in de eerste helft was de wedstrijd in evenwicht tegen toch een ploeg die duidelijk onder zijn waarde staat. Na de rust kregen we het moeilijker, maar op mentaliteit hebben we het gelijkspel over de streep kunnen trekken.”

Mekaar niet in de steek laten

Rode lantaarn Zwarte Leeuw schiet wel weinig op met dat punt. “We hebben dringend nood aan een zege. En natuurlijk zou dat heel mooi zijn als dat dit weekend tegen Sint-Lenaarts lukt, maar eigenlijk maakt het niet uit tegen wie. We moeten gewoon een reeks gaan neerzetten. Hoe moeilijk dat ook is voor ons, want we zijn voorlopig niet efficiënt genoeg in beide rechthoeken. Anderzijds blijft de groep wel vechten voor elkaar. Ze laten mekaar niet in de steek, waardoor ik ook als trainer de handdoek niet in de ring wil gooien. De motivatie is nog altijd bijzonder groot om zo snel mogelijk onderin weg te geraken.”

