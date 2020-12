Gino Swaegers (Sint-Lenaarts) heeft zijn twijfels bij herstart half februari: “Ik wil het nog wel eens zien”

Naast een mogelijke herstart op 14 februari heeft Voetbal Vlaanderen ook beslist dat er maximum een halve competitie zal afgewerkt worden. “Dat was in zekere zin te verwachten. Bovendien is dat misschien ook wel de eerlijkste oplossing. Op die manier weet iedereen op voorhand waar men aan toe us. Al zou het wel eens kunnen dat we door die gehalveerde competitie een aantal verrassingen krijgen. De (her)start wordt in elk geval ontzettend belangrijk. Nog belangrijker dan anders, waardoor we er direct zullen moeten staan.”