Gino Swaegers lijdt in extremis vierde nederlaag op rij met Zwarte Leeuw: “Toch kan ik mijn jonge groep absoluut niets verwijten”

voetbal derde nationale BZwarte Leeuw zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Zo leken de troepen zaterdagavond tegen Wellen (2-1) lange tijd op weg naar een eerste punt van het seizoen, maar de Leeuwen zagen in blessuretijd nog een gelijkspel uit handen glippen.

Zwarte Leeuw stond tien minuten voor tijd zelfs nog 0-1 voor. “In tegenstelling tot vorige week thuis tegen Nijlen, toen we een complete offday kenden, speelden we in Wellen een meer dan degelijke wedstrijd”, vertelt Swaegers. “We stonden bijvoorbeeld goed in balverlies, waardoor de thuisploeg lange tijd enkel gevaarlijk was op spelhervattingen en we de match dus perfect onder controle hadden.”

Kelk ledigen tot op de bodem

Toch slaagde Wellen er nog in om in de laatste tien minuten een achterstand om te buigen in een 2-1-zege. “De kelk moet blijkbaar leeg tot op de bodem, want we verdienden nochtans absoluut niet om te verliezen. Ik kan mijn jonge groep bijvoorbeeld totaal niets verwijten. Ze hebben niet alleen een schitterende wedstrijdmentaliteit getoond. Iedereen werkt ook keihard op training. Het is alleen jammer dat we daar voorlopig niet voor beloond worden.”

Tot overmaat van ramp zag Swaegers zaterdag ook Tiago Faria Da Silva nog eens geblesseerd uitvallen halfweg de eerste helft. “Tiago voelde iets in zijn hamstrings schieten en is meteen gestopt. Ik hoop dus dat hij vooral uit voorzorg naar de kant gegaan is, want na het uitvallen van De Beukelaer, Simons en Van De Vreede kunnen we echt niemand meer missen. Al moeten we ook zonder die jongens verder. Laat ons dus vooral de moed niet laten zakken, want dat maakt het alleen maar erger.”

Kopjes niet laten hangen

Hekkensluiter Zwarte Leeuw doet er wel best aan komend weekend thuis tegen Beringen, dat zelf ook nog maar één keer kon winnen, iets te rapen. “Dat zal opnieuw niet simpel worden, maar we blijven strijdvaardig en laten de kopjes zeker niet hangen. Al moet ik wel toegeven dat een opsteker bijzonder welkom zijn. Het zou dus leuk zijn om de nul van de tabellen te kunnen vegen, want anders vrees ik dat het wel eens een zwaar seizoen zou kunnen worden.”

