Gino Swaegers en Zwarte Leeuw willen tegen Witgoor 7-1-pandoering doorspoelen: “We moeten de knop omdraaien”

Swaegers zag met lede ogen aan hoe het nummer twee in de stand Wezel brandhout maakte van de Leeuwen. “Je weet op voorhand dat je top moet zijn om tegen zo’n ploegen iets te halen en als je dan na tien minuten al 2-0 achter staat, is het kalf eigenlijk al verdronken”, vertelt de coach. “Al is dat natuurlijk nog geen reden om je zo naar de slachtbank te laten leiden. Anderzijds was de eerste kans van de avond wel voor ons. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat we gewonnen hadden als die bal was binnengegaan, maar het verschil is dat zij hun momenten wel pakken en wij niet. Het zegt bijvoorbeeld genoeg dat we dit seizoen al zes matchen verloren hebben met amper één goal verschil. Het is gewoon heel vaak net niet.”

Tegenslagen

Het ziet er zo alsmaar somberder uit voor hekkensluiter Zwarte Leeuw, dat ondertussen al zes punten achterstand telt op het voorlaatst gerangschikte Nijlen. “De komende weken gaan duidelijk maken of we nog enigszins kans maken op het behoud of niet. Daarom is het belangrijk om de offday tegen Wezel zo snel mogelijk te vergeten. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Zeker omdat we al een heel seizoen lang de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgen, maar toch zullen we de knop moeten omdraaien als we iets willen rapen tegen Witgoor.”

Swaegers verwacht komend weekend in elk geval een reactie van zijn groep. “Het minste wat we kunnen doen is knokken tot de laatste minuut om eindelijk nog eens een resultaat neer te zetten. Of dat dan ook effectief lukt, zien we na de match wel, maar dan hebben we er toch tenminste alles aan gedaan. Al moet ik wel zeggen dat ik qua mentaliteit niemand iets kan verwijten. Het probleem is dat inzet alleen soms niet volstaat. Je hebt ook nog iets als kwaliteit nodig en die missen we voorlopig in beide rechthoeken.”

Niet opgeven

Toch is Swaegers niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. “Ik moet toegeven dat het zeker niet altijd even gemakkelijk of leuk is geweest de afgelopen maanden, maar zo lang de groep en het bestuur nog volledig achter mij staan, ga ik door. Zwarte Leeuw ligt me tenslotte heel nauw aan het hart. Zo nauw zelfs dat ik bij een andere club waarschijnlijk al lang opgestapt was, maar dat kan ik bij de Leeuwen niet over mijn hart krijgen. Het draait trouwens ook niet om mij. Het belangrijkste is de club.”

