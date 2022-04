Gino Swaegers en Zwarte Leeuw knopen tegen Nijlen aan met zege: “Laten zien dat we in linkerkolom thuishoren”

Zwarte Leeuw begon afgelopen weekend het best aan de partij. “We waren niet alleen heel gretig en scherp”, vertelt Swaegers. “We kwamen na nog geen 10 minuten ook verdiend op voorsoribg. Nijlen maakte nadien wel heel snel gelijk, maar toch waren we duidelijk niet van slag. We bleven veruit de gevaarlijkste ploeg. Op basis van het aantal kansen is de zege dus absoluut terecht.”

Mooie statistieken

Swaegers zag zijn topschutter Colman zondag opnieuw twee keer scoren. “Ik denk dat hij nu aan 25 goals zit. Zeker als je weet dat Jef twee seizoenen geleden nog in tweede provinciale speelde, is dat bijzonder straf. Al is hij niet de enige die mooie cijfers kan voorleggen. Zo zit Tiago (Faria Da Silva, red.) al aan bijna 20 assists. En ook als ploeg mogen onze statistieken best gezien worden. We hebben bijvoorbeeld een positief doelsaldo van liefst 22. Ik denk dus wel dat we verdiend in de linkerkolom staan.”

Zwarte Leeuw is na dit weekend opgeklommen naar plaats 7 in het klassement. “Op basis van de terugronde verdienen we daar ook te staan. Dat lieten we tegen Nijlen nog eens zien. Onze heenronde was, zeker qua punten, wat aan de magere kant, maar sinds Nieuwjaar verloren we slechts twee keer en dat was dan nog telkens onterecht ook. Daarom kan ik niet anders dan fier zijn op mijn groep. Ze hebben bijzonder hard gewerkt dit seizoen en daar worden we de laatste maanden voor beloond.”

Waterkans op eindronde

Swaegers hoopt zondag op de slotspeeldag thuis tegen Witgoor voor de zevende week op rij ongeslagen te blijven met de Leeuwen. “Het liefst van al zou ik gewoon winnen zodat we niet alleen minstens onze zevende plek vasthouden. Met een zege zouden we het seizoen ook in stijl afsluiten. Dat we nog een waterkans hebben op de eindronde? Dan moet echt alles al meezitten. Daarom ben ik daar ook niet mee bezig. Tot voor dit weekend waren we bijvoorbeeld nog niet eens mathematisch gered. Dat is intussen gelukkig wel het geval, waardoor we tegen Witgoor zonder druk aan de aftrap kunnen verschijnen.”

Meer lezen: voetbal in derde nationale B