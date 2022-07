Gino Swaegers blaast verzamelen bij Zwarte Leeuw: “Qua budget horen we thuis in rechterkolom, maar sportief mikken we op linkerrijtje”

Door het vertrek van Colman naar Heist moesten de Leeuwen opnieuw de transfermarkt op en zo kwam het uit bij de 22-jarige Olongo (onder meer ex-Dessel en Turnhout). “Djeson is een flankaanvaller met heel wat kwaliteiten”, vertelt Swaegers. “Hij heeft de laatste jaren alleen verschillende blessures gekend, maar hopelijk kan hij bij ons zijn carrière opnieuw lanceren.”

Teambuilding op de club

De Leeuwen oefenen vrijdagavond om 19.30 uur een eerste keer thuis tegen Lyra-Lierse. “Het is de bedoeling om iedereen dan aan het werk te zien. Na onze teambuilding dat weekend op de club oefenen we de dinsdag daarna nog voor eigen volk tegen Retie en de zaterdag erop ontvangen we Antonia in de eerste ronde Beker van België. Zij spelen dan misschien wel een reeks lager in eerste provinciale. Toch mogen we hen absoluut niet onderschatten.”

Swaegers zag met Colman (Heist) en Noeyens (Retie) zijn twee topschutters van het afgelopen seizoen vertrekken. “Het is nog maar de vraag of we dat kunnen opvangen. Colman was bijvoorbeeld goed voor maar liefst 26 doelpunten. Dat vervang je niet zomaar even. Anderzijds ben ik wel heel blij met de komst van Steven Van de Vreede. Als hij en Tiago (Faria Da Silva, red.) elkaar vinden, kunnen ze heel wat ploegen pijn doen.”

Goed gestart

Swaegers mikt daarom ook op de linkerkolom. “Qua budget horen we waarschijnlijk thuis in de rechterkolom, maar op sportief vlak ben ik ervan overtuigd dat we in het linkse rijtje kunnen eindigen en liefst zelfs zo hoog mogelijk. De eerste training stemt me in elk geval tevreden. We zijn niet alleen goed gestart. Iedereen had ook duidelijk de nodige meters al in de benen, waardoor de basis aanwezig is om ons de komende anderhalve maand verder klaar te stomen tegen het begin van de competitie.”

