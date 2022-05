Gino Pauwels (Zelzate) voor eindrondeduel tegen Lyra-Lierse: “We spelen altijd om te winnen, maar het wordt moeilijk”

“Ja, je kan het wel bizar noemen. Een eindronde met acht ploegen voor vier ervan valt er niks te winnen of te verliezen. Speel dan een eindronde met enkel die ploegen die een gooi willen doen naar de promotie. Maar goed, we hebben het geluk dat we met Lyra-Lierse wel een leuke affiche hebben. We spelen met Zelzate altijd om te winnen en gaan dat ook doen, maar gelijk voeg ik er aan toe dat we niet rouwig zullen zijn als we het strijdtoneel moeten verlaten. We staan sowieso voor een moeilijke wedstrijd. Lyra-Lierse zal met het mes tussen de tanden strijden en ik vrees dat mijn spelers toch de reflex zullen hebben om hun voet iets minder fel te zetten en dan loert een blessure wel om de hoek. De vertrekkers kregen de kans om mij te vertellen of ze liever niet meer spelen, maar zowel Sander Van Cauwenbergh, Tars Notteboom, Nicolas Van Buyten als Kristof Verspeeten trainden deze week nog. We gaan tegen een ervaren en sterk team voor een degelijke repliek proberen zorgen.”

Jarne Jourquin

De voorbije weken was het behoorlijk druk voor de sportieve cel. Pauwels maakt zich sterk dat zijn ploeg volgend jaar minstens even sterk zijn.

“We zien behoorlijk wat spelers hun tenten elders opslaan. Ennio Martens (HSV Hoek), Nicolas Van Buyten (FC Merelbeke), Tars Notteboom (FC Moerbeke), Stijn Cools-Ceuppens (HO Kalken) en Sander Van Cauwenberg (City Pirates) trekken de deur achter zich dicht in Zelzate. Sander lag nog onder contract, maar zowel hij en zijn vriendin werken in het Antwerpse en het was niet langer zo evident om onze kleuren te verdedigen. We hebben hem de kans geboden om bij City Pirates aan de slag te gaan. Minder goed nieuws is er ook over Jarne Jourquin. Hij wil finaal toch liever bij Dender blijven. Jammer, want een linksvoetige centrale verdediger vinden is niet zo evident. We bewandelen nog twee pistes en hopen op een ervan eerstdaags een doorbraak te hebben. Goed nieuws is dan weer dat Benjamin De Bremme blijft. In de terugronde kreeg hij veel speelkansen en Berlare heeft goedgekeurd dat hij bij ons blijft. Chapeau daarvoor. We verwachten natuurlijk veel van Samy Djadi en Bram Naert. Twee spelers voor de rechterflank. Djadi kreeg dit jaar speelkansen bij Lokeren-Temse. Naert raakte bij Zulte- Wargem ietwat op dood spoor, maar heeft zeker kwaliteiten. En dan heb je nog Jules Flamant van Ronse. Hij was er al in de terugronde, maar kwam voorlopig niet zo veel aan spelen toe. Hij is een heel balvaste speler, maar we mogen van hem natuurlijk niet verwachten dat hij de statistieken van Nicolas Van Buyten kan voorleggen. Maar hij heeft het voordeel dat we er met Thomas Zwart een echte goaltjesdief bij hebben.”