Gino Pauwels (KVV Zelzate) voor duel tegen Dikkelvenne: “Ik hoop dat mijn ploeg de rug recht”

2023 was nog geen schot in de roos voor KVV Zelzate. Drie keer op rij keerden de jongens van coach Gino Pauwels met lege handen huiswaarts. En dit weekend oogt de opdracht opnieuw zwaar. Het in bloedvorm verkerende SC Dikkelvenne is te gast bij KVV. Gino Pauwels klinkt zoals steeds heel strijdbaar.

“In de heenronde speelden we tegen Dikkelvenne op een ogenblik dat ze wel in een dipje zaten. Wij hadden een weekje eerder gewonnen van Torhout en na die tweede overwinning op rij hebben wij onze remontada in de klassering ingezet. Nu liggen de kaarten toch iets anders. Dikkelvenne is top de voorbije weken. Gewonnen in Aalst en tegen Brakel. Ze speelden deze week een oefenwedstrijd tegen Deinze en ik woonde die bij. Veel geheimen hebben ze niet meer voor mij, maar dat betekent niet dat het zo makkelijk is om een ‘game plan’ in elkaar te boksen om hen te kloppen. Toch gaan we thuis altijd voor de volle buit.”

Franki

En een zege is meer dan welkom in Zelzate. Pauwels hoopt dat zijn ploeg de rug recht. “De voorbije weken stapte ik niet tevreden van het veld. Off-day in Gent, resultaat 4-2. een week later bots je dan op een heel sterk Oostkamp. In Merelbeke verdien je dan beter dan met 1-0 te verliezen. De doorgebroken Richard Antwi Manu werd onterecht terug gefloten. Na de wedstrijd hoop je dan beelden te zien, maar die waren dan plots niet beschikbaar. Bizar. Als ploeg mag je niet afhangen van één speler, maar een jongen als Tibo Franki misten we toch de voorbije weken. We blijven rustig bij dit vormdipje, maar het zou leuk zijn mocht mijn ploeg de rug rechten.”

Verstockt

Voorlopig blijft het wat stil in deze transferperiode. De club wil duidelijk verder bouwen op de fundamenten van dit seizoen. “Het is zo dat er vorig jaar veel inkomende en uitgaande transfers waren. Louis Thyssen maakt de overstap van Sint-Gillis-Waas en Jannes Verstockt van Eendracht Aalst, dit zijn voorlopig de enige inkomende transfers. Twee talentvolle jongeren die de kans krijgen om te tonen wat ze in hun mars hebben. Benjamin De Bremme gaat bij Erpe-Mere United spelen en Koby Van Acker trekt op zoek naar een nieuwe ploeg. Heel veel zal er niet veranderen aan de spelerskern van dit seizoen.”