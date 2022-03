Gino Pauwels (KVV Zelzate) voor duel in Dikkelvenne: “We gaan ons vooral amuseren”

Het seizoen starten met als enige doel je te redden en half maart tot de vaststelling komen dat je op koers zit voor een eindrondeticket. Het is het verhaal van KVV Zelzate, met 12 op 12 autoritair leider in de periodestand in tweede nationale. Gaan de jongens van coach Gino Pauwels door op hun elan in Dikkelvenne? Pauwels denkt van wel, maar over een eindronde heeft hij het liever niet.

“Tja, het klopt wel dat we leider zijn in de derde periode, maar dat is ver van ons bed. We gaan ons in het slot van het seizoen vooral amuseren en wat zaken naar volgend seizoen ‘finetunen’. Bo De Kerf en Kristof Verspeeten spelen vanavond met de beloften, maar zonder ongelukken krijgen ze dit weekend ook speelminuten in het eerste elftal. In Dikkelvenne spelen we tegen een ploeg die niet veel meer te winnen of te verliezen heeft en het kan dus best wel een open duel worden. Vijftien op vijftien kan, maar laat ons het vooral niet over de eindronde hebben.”

Familiaal

Pauwels is intussen al drie jaar aan de slag bij KVV Zelzate en bereikte deze week een nieuwe overeenkomst voor de komende drie jaar. “Zelzate is gewoon een schitterende club. Familiaal, maar ook ambitieus. En altijd gezellig. Vandaag ben ik met voorzitter Stefaan Luca en Bernard Seghers padel gaan spelen. Maar op zo’n moment blikken we ook naar de toekomst. Positief is dat ik dan gehoord word en in de mate van het mogelijke rekening gehouden wordt met wat ik in gedachten heb. Ook bij de spelersgroep is gezelligheid troef. Zo hadden we gisteren een avondje waarbij Kristof Verspeeten en Nicolas Van Buyten voor spaghetti zorgden. Het zit dus wel snor bij Zelzate.”

High potentials

Naar een eindrondeticket mikken doet KVV Zelzate niet. Duidelijk is dat de club volgend seizoen de lat een stuk hoger legt. “We leunen dit seizoen dicht bij de top vijf aan en willen volgend seizoen even goed of beter doen. We gaan ook qua training iets doen dat vernieuwend is in tweede nationale. Zo schakelen we over naar vier trainingen. Die vierde training is een vrijblijvende training voor de A-kern, maar mag gebruikt worden door de ‘high potentials’ om te tonen wat ze in hun mars hebben. Zo maken we de kloof tussen de betere jeugdspelers en de A-kern een stuk kleiner.”