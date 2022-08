Gino Pauwels (KVV Zelzate) na de anticlimax tegen Olsa Brakel: “Wat we in balverlies uitspookten, was beschamend”

voetbal beker van belgiëAnticlimax voor KVV Zelzate afgelopen zondag. Na zeventig minuten pronkte het met een 3-1-bonus tegen Olsa Brakel. Maar in het wedstrijdslot boog de ploeg van voorzitter Stefaan Van Den Berghe de 3-2-achterstand om in 3-4-winst. Coach Gino Pauwels was natuurlijk ‘not amused’.

“Ik heb het heel moeilijk met wat er in het wedstrijdslot gebeurde. Niet dat ik zo graag de busrit naar Francs Borains wou doen. Maar wat we na de laatste drankpauze lieten zien in balverlies was beschamend. Ik miste leiderschap in het hart van mijn verdediging en mijn drie middenvelders liepen al te vaak blind vooruit en rolden daarmee de rode loper uit voor Brakel.”

“Na de wedstrijd hoor je dan verschillende ‘klokken’. Dan geven sommige mensen je lof omdat je acht of negen kansen bij elkaar voetbalt tegen een stevige tegenstander. Maar als je zo makkelijk doelpunten slikt, gaan er bij mij toch wat alarmbellen af. En we mogen geen ploeg worden die zich al te makkelijk tevreden stelt. In het seizoen dat we kampioen speelden, hielden we twaalf keer de nul. Vorig jaar ook twaalf keer. En dan doet het pijn dat je in drie wedstrijden (Hoek, Beveren en Brakel, red.) twaalf doelpunten slikt.”

Donovan Habbas

Zelzate gaf het wel heel makkelijk weg en Pauwels vindt dat zijn ploeg de hand in eigen boezem moet steken. “We hebben het onszelf wat moeilijk gemaakt door niet het maximum uit onze kansen te halen. We scoren na een inworp en na een vrije trap. Twee keer via een standaardsituatie. Maar te weinig uit de snelle omschakeling. We hebben heel wat snelle jongens en maakten daar goed gebruik van, maar hebben dat te weinig omgezet in doelpunten. Maar met een 3-1-voorsprong twintig minuten voor tijd mag je het niet meer weggeven. Een speler als Donovan Habbas heeft er ten volle van geprofiteerd dat we te veel uit positie liepen. Op het ogenblik dat Brakel met twee spitsen speelde, werden mijn verdedigers te weinig gesteund door het middenveld.”

Voor de training van deze avond wacht de ploeg een videomontage van 21 minuten. Pauwels hoopt daarmee de vinger op de wonde te leggen. “Het werd finaal een montage van 21 minuten, daar zitten ook onze betere momenten in. Maar we moeten onze mindere punten onder ogen durven zien en drie weken voor de start van de competitie maak ik me toch wat zorgen. In onze maatschappij wordt iemand die kritiek geeft vaak ten onrechte als negatief bestempeld. Ik vind dat eerder realistisch en we moeten de mankementen in ons spel onder ogen durven zien. Zeker als er gezondigd wordt tegen een aantal basisprincipes.”

