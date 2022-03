Gino Pauwels (KVV Zelzate) na 1-2-nederlaag tegen RC Harelbeke: “Nooit eerder zo’n leiding meegemaakt”

“Ik houd er niet van om kritiek te geven op de leiding, maar wat ik tegen Harelbeke zag was buiten alle proporties. Vooraf weet je dat Harelbeke kiest voor een soort gevechtsvoetbal en zelf vooral door een snelle omschakeling de tegenstander pijn te doen. Dat is hun goed recht. Maar als je dan ziet dat een tegenstander met een gestrekt been zo’n dertig centimeter van de grond Pieter Grootaert onderuit schoffelt, verwacht je dat een ref zijn verantwoordelijkheid neemt. Grootaert zijn been zag er niet en wij moesten tijdens zijn verzorging met tien verder. Ik zei op dat ogenblik dat het niet klopte dat wij met tien verder moesten na zo’n tackle. Het leverde me geel op. Wat later bleek dat Pieter ook niet verder kon en toen vroeg ik de ref om te kijken welke schade de tackle had aangericht. Geen enkel verwijt, enkel een vraag. Prompt kreeg ik een tweede geel karton.”

Mentaal spel

Pauwels moest finaal vast stellen dat zijn team met lege handen achterbleef. De horrortackle op het been van Grootaert was voor hem duidelijk een kantelmoment in de wedstrijd. “We slikken het eerste tegendoelpunt al te makkelijk, maar dat kwam er ook omdat er op dat moment wat mentale ontreddering was. Harelbeke bleef er een mentaal spelletje van maken. Na de rust scoren we wel de gelijkmaker, maar twee minuten later waren we opnieuw op achtervolgen aangewezen. De lijnrechter was duidelijk: de fase waarbij Harelbeke een strafschop versiert kwam er na duidelijk voorafgaand buitenspel. In de slotfase krijgen we dan nog een strafschop. Duidelijke compensatie. Roy Broeckaert nam zijn verantwoordelijkheid. De doelman van Harelbeke stond al anderhalve meter voor zijn doellijn op het ogenblik dat Roy trapte. Ze hebben op dit niveau ook oortjes, maar de lijnrechter deed alsof zijn neus bloedde. Jammer dat dit kan op dit niveau. Het mag dan wel een hobby voor die mensen zijn, je verwacht toch een zeker niveau.”

Niet verslappen

Door deze nederlaag is de kans klein dat Zelzate alsnog de derde periodetitel pakt, maar dat houdt Pauwels niet bezig. “Wij hebben geen licentie voor eerste nationale en hebben in een eindronde dus ook niks te zoeken. Maar we zullen de komende weken niet verslappen. Volgend weekend trekken we naar Wetteren. Daar werk en woon ik en voor mij is dat toch een bijzondere wedstrijd. Een week later zullen we zeker op scherp staan tegen Lokeren-Temse en nog een week later trekken we naar Brakel, ploeg waarvan we in de heenronde onverdiend verloren.

KVV Zelzate - RC Harelbeke 1-2

KVV Zelzate: Van Rie, De Bremme (78’ De Kerf), Cools-Ceuppens, Grootaert (34’ Van Cauwenberg), Lanckman, Martens, Van Buyten, Van Wesemael, Criel (63’ Decorte), Broeckaert, Antwi Manu.

RC Harelbeke: Thieren, Van Damme, De Smet, Van Mol, Toye, Nfor (75’ Feys), Soli, Vandekerckhove (30’ Balcaen), Noppe (78’ Deryckere), Doumbia, Vandenbroucke.

Doelpunten: 36’ Soli (0-1), 50’ Van Cauwenberg (1-1), 52’ Vandenbroucke (1-2).

Geel: Toye, Noppe, Vandenbroucke.