Gino Pauwels (KVV Zelzate) na 0-4-nederlaag tegen Lokeren-Temse: “Strijd met ongelijke wapens”

Lokeren-Temse kwam in Zelzate op een zucht van de titel, terwijl dat Zelzate de druk toch wat voelt stijgen. Al na negen minuten opende Boulaouali al de score en op een drafje dreven de bezoekers na de rust de score op tot 0-4. Een zwaar gehavend Zelzate streed voor wat het waard was, maar coach Gino Pauwels gaf toe dat het een ongelijke strijd was.

“Het verschil in kwaliteit is sowieso groot, maar zeker als je een halve ploeg moet missen. Antwi Manu, Van Wesemael, Franki, Nyarko en zo kan ik nog wel even doorgaan. Op training heb ik elf spelers van de A-kern. Dan weet je dat het tegen een ploeg als Lokeren-Temse moeilijk wordt. Het is onze verdienste om in de eerste helft niet te veel weg te geven. Ik had vooraf gezegd dat Lokeren-Temse misschien wel tachtig procent balbezit zou hebben en wij twintig. Het was zaak om daar goed mee om te gaan. Via Sami Djadi en Jules Flament zorgden we ook wel voor dreiging, maar ik miste wat gretigheid. Ik had niet het gevoel dat mijn groep geloofde dat er iets te rapen viel.”

Coaching

Pauwels legde ook de vinger in de wonde. Hij mist een leider in zijn groep. “Op moeilijke momenten moet er een leider opstaan, iemand die een verlengstuk van mij kan zijn op het veld, die de ploeg wat op scherp zet. Simon Lanckman draait nu al een paar jaar mee, is een intelligente speler, maar is geen echte leider. En ook in andere jongens zie ik dat niet. Je ziet ook dat we wat balanceren tussen twee stijlen. Je hebt een verfijnde voetballer als Jules Flament en dan heb je de over-mijn-lijkmentaliteit van Pieter Grootaert. Een mixte van beiden zou ideaal zijn.”

Punten pakken

Door deze nederlaag en het puntengewin van enkele ploegen onderin, heeft Zelzate de schaapjes ook nog niet op het droge. “We moeten realist zijn en weten dat het met deze groep tegen elke ploeg heel moeilijk wordt om iets te pakken. Iedereen zal de komende weken met 110 procent inzet moeten strijden. We mogen niet al te veel rekenen op het gegeven dat we nog tegen Erpe-Mere United mogen spelen. Die ploeg staat dan wel laatste, maar gezien de vele afwezigen bij ons vrees ik dat het niet zo vanzelfsprekend is dat we ook die wedstrijd winnen. Vandaag zien we ook Thomas Zwart uitvallen en ik vrees dat zijn seizoen er op zit.”