Gino Pauwels (KVV Zelzate): “Huiswerk zo goed als af”

“Ik heb het gevoel dat er dit jaar niet meer gevoetbald zal worden. Het heeft totaal geen zin meer. We hebben ons toegespitst op de uitbouw van de ploeg naar volgend seizoen toe en staan al behoorlijk ver. Vier spelers verlaten wellicht de club, maar geen enkele was dit jaar vaste waarde. Zo trekt Doran Mertens naar Wetteren. Doran kwam dit jaar niet vaak aan spelen toe en dat was zuiver een tactische keuze. Doran is een lopende spits en met Roy Broeckaert gaf ik de voorkeur aan een targetspits. Met zijn staat van verdienste moet het moeilijk geweest zijn om vaak op de bank vastgekluisterd te blijven, maar hij is daar heel correct mee omgegaan en dat pleit wel voor hem. Jongens als Semi Ede en Quinten Van Buynder moeten speelkansen krijgen om verder te groeien en die krijgen ze bij ons nauwelijks. Zelfde verhaal wat betreft Allan Bokungu. Die komt zelfs van over Brussel en de vraag is of die jongen zijn tenten niet beter elders op slaat. De komende dagen zitten we nog samen met Jens Vandenhende en Ennio Martens, twee centrale verdedigers, maar we vermoeden dat we met hen wel tot een overeenkomst zullen komen. We zitten ook nog samen met Koffi Nyarko en Lauden De Corte en zien wel wat het wordt. Maar de grote lijnen liggen vast, ons huiswerk is zo goed als af.”

Lottobriefje

Lange tijd zag het er naar uit dat Richard Antwi Manu de club zou verlaten en naar Lokeren-Temse zou trekken, maar finaal kon de club hem toch overtuigen om bij Zelzate te blijven. “Richard Antwi Manu leek klaar om de overstap naar Lokeren-Temse te maken. Voor die jongen was het een duidelijke stap vooruit en gezien het lottobriefje dat hij daar voorgespiegeld kreeg, leek een verlengd verblijf onmogelijk. Toch kwam er nog een kink in de kabel en zo slaagden we er toch nog in om Richard hier een jaar langer te houden.”

Duo

Voorlopig blijft het bij een duo versterkingen, maar Pauwels verwacht heel veel van de nieuwe gezichten. “Met Christophe Van Geysel halen we een heel polyvalente pion binnen. Een jongen die zowel op 8, 10, 9, 7 en 11 kan spelen en die me ook als coach toe laat om meerdere systemen te spelen. Van Geysel is een jeugdproduct van de Buffalo’s waar hij als 8 en als 10 werd opgeleid. Rieno Van Oost schoolde hem om tot een diepe spits en hij kan ook op de flanken zijn mannetje staan. Vorige jaar was hij goed voor 11 doelpunten en in de korte competitiestart maakte hij ook al weer vier doelpunten. Hij kan voor onze ploeg zeker een meerwaarde betekenen. Verder verwacht ik ook wel iets van Indiana Van Camp. Die jongen had ik als coach van de U16 van Club Brugge onder mijn hoede. Via de beloften van KV Mechelen belandde hij bij eersteprovincialer Kontich waar hij als flankaanvaller twee jaar op rij goed was voor zo’n 15 doelpunten. Even leek die jongen zich vooral op een loopbaan als trainer te gaan focussen, maar ik heb hem toch wijs kunnen maken dat hij daar nog tijd zat voor heeft en als 22-jarige vooral moet genieten van het spelletje. We hopen tegen eind deze week de vraagtekens wat betreft onze centrale verdedigers weg te wissen en dan zijn alle posities dubbel bezet. Jongens als Kobe Broos (beloften Cercle Brugge) en Quinten Baudry (beloften KV Mechelen) werden ons aangeboden, maar het heeft geen zin om voor bepaalde posities drie mogelijkheden te hebben.”