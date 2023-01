Gino Moyaert en SK Eernegem leggen Ruddervoorde over de knie: “Enorme ontlading en opluchting”

Voetbal derde provinciale ADe eerste driepunter van 2023 is binnen voor SK Eernegem. Tegen Ruddervoorde, derde in de stand in derde provinciale A, boekte de geel-blauwe formatie een knappe 2-0-zege. Eernegem blijft tiende in het klassement.

“Na onze hold-up in De Haan vorige week, waar we in het slotkwartier een 0-3-voorsprong nog uit handen gaven en uiteindelijk met 4-3 de boot in gingen, moest ik naar aanloop van deze match tegen Ruddervoorde heel wat mentaal oplapwerk verrichten bij mijn spelers”, begint T1 Gino Moyaert aan zijn relaas. “Ik zag dezelfde mentaliteit en inzet, die we ginds in de eerste zeventig minuten op de mat brachten. Na een dik uur spelen bracht Krystian Kostyrka ons met een weergaloos doelpunt op voorsprong. Na een crosspass verschalkte hij de bezoekende doelman tegenvoets in de verste hoek. Een doelpunt die weinig spelers in provinciale kunnen maken. Toen de ref in de slotfase Ruddervoorde een strafschop toekende, zag ik hetzelfde doemscenario als vorige week opduiken. Doelman Demeyere verrichtte echter een schitterende safe met zijn been, en op de daaropvolgende counter zette Dobbelaere de bevrijdende 2-0 op het bord. Een enorme ontlading én opluchting.”

Rol van betekenis

Het heeft even geduurd, maar Eernegem heeft dan toch haar eerste punten van 2023 binnen.

“Het was geen cadeau om op acht januari al in Veldegem die inhaalmatch te spelen, want enkele spelers konden er die match niet bij zijn”, vervolgt de oefenmeester. We kenden ginds een complete offday. Tegen Sint-Kruis zag ik beterschap, maar misten we wederom scorend vermogen, wat ons al een heel seizoen te parten speelt. Tegen De Haan speelden we zeventig minuten lang de perfecte wedstrijd, maar in zes minuten tijd maakten we een complete inzinking mee, die mijn jonge ploeg niet meer te boven kwam. Dat kwam hard aan, maar nu we een week verder zijn, ben ik er zeker van dat ze er veel uit geleerd hebben. Met de reeds bevestigde versterkingen, ben ik er eveneens van overtuigd dat we volgend seizoen een rol van betekenis zullen spelen in deze reeks.”

Aardige traditie

Moyaert is sinds november coach van SK Eernegem. “Ik was vereerd toen ze mij de kans gaven om hier coach te worden en heb er niet lang over getwijfeld. Bij Lissewege B zat ik wat in het slop en hier heb ik mijn voetbalplezier herwonnen. Deze ploeg heeft een aardige traditie in het provinciaal én nationaal voetbal, en beschikt momenteel over een jonge maar zeer talentrijke spelersgroep, waar ik graag mee werk en waar ik in functie van volgend seizoen heel wat mooie vooruitzichten zie”, besluit Moyaert.

