Gillian Verbrugge met KSV Oudenaarde naar leider Sparta Petegem: “Het zal een felle wedstrijd worden”

voetbal tweede nationale B Didier Haenen (Belisia) beseft het belang van de volgende wedstrij­den: “Na Ly­ra-Lier­se en Diegem komt er meer duidelijk­heid”

Puntenverlies op eigen veld overkomt Belisia niet zo vaak. Het kunstgrasveld in sportpark ‘Katteberg’ ligt de meeste teams niet. Dat Lyra-Lierse er zowat een maand geleden in slaagde om blauwwit in eigen huis een punt af te snoepen, zijn Haenen en co alvast niet vergeten. “Het lijkt wel alsof wij elke week een topper voor de voeten krijgen. Zal allicht ook te maken hebben met de in bestuurskamer uitgesproken ambitie én met onze positie in het klassement. Dat schrikt ons niet af. Als spelersgroep wil je toch altijd op een hoog niveau presteren”, zegt kapitein Haenen.

11:51