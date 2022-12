Gilles Vercruysse terug onder de lat bij KVK Westhoek: “Ik ben nog jong en wil ervoor gaan”

Voetbal tweede nationale AKVK Westhoek speelt zondag thuis tegen Cercle Brugge B. Het team van de Vereniging is nieuw in de reeks en staat knap op de vierde plaats. “Het gaat om een jonge en blijkbaar heel goede ploeg”, geeft doelman Gilles Vercruysse aan. “Voetballend gaan ze zeker even goed zijn als ons en misschien zelfs nog beter. Op kracht en fysiek gaan wij misschien beter uit de verf komen.”

Gilles Vercruysse is bij het team van trainer Bruno Debo terug van weggeweest. In de thuismatch tegen SV Oostkamp in september viel hij geblesseerd uit en stond ondertussen de ervaren Maxence Dannel tussen de palen. Op Lokeren-Temse stond Gilles Vercruysse vorig weekend weer aan de aftrap. “Op dinsdag riep de trainer me apart en vertelde dat ik zou starten”, aldus Gilles.

“Met de beloften speelde ik twee keer op SV Anzegem en KRC Harelbeke. We hielden daar toen telkens de nul. Op Harelbeke wonnen we en speelde ik een heel goede match. Ik toonde dus dat ik er klaar voor was. Natuurlijk was het een moeilijke periode als bankzitter. Ik ben even gedreven als mijn vader (Davy is de ex-doelman van onder meer VK Ieper, red.) en wil elke match spelen. Ik ben nog jong en wil ervoor gaan.”

“Toen ik uitviel door mijn duim uit de kom ging het met de ploeg goed en had de coach geen reden om te veranderen. De laatste wedstrijden gaat het iets minder (0 op 12, red.). Ik voelde me groeien en voelde me klaar. Jammer genoeg verloren we zaterdagavond op Lokeren-Temse. We waren in het begin onder de indruk van het stadion op Daknam en de vele luidruchtige supporters.”

“De thuisploeg liep twee doelpunten uit. Gelukkig scoorden we nog voor de rust de aansluitingstreffer. Het was in de kleedkamer duidelijk dat we er nog wilden voor gaan. We kregen een enorme kans op de gelijkmaker. De thuisploeg kwam nog één maal over en was het bingo. Het was meteen gedaan. Al vond ik dat we een goede partij speelden.”

Voor de winterstop pakt KVK Westhoek best nog wat punten. Een excuus voor het weinig aantal punten zijn de blessures van Sibert Himpe, Jarne Jodts, Jason Robaeys en Liam Prez. “Allemaal basisspelers die we missen”, zegt de ex-doelman van Sparta Heestert, GD Ingooigem, WS Lauwe en de beloften van KRC Harelbeke. “We moeten momenteel roeien met de riemen die we hebben en leveren kwaliteit in.”

