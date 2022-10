Gilles Vandecaveye (Caruur Gent): “De zege tegen Leuven zorgt voor een verbazende competitiestart”

De verwachtingen op een mooi volleybalseizoen stijgen iedere week, vooral omdat de spraakmakende prestaties telkens opnieuw bekrachtigd worden. Dit is geen eendagsvlieg meer. “Maar het blijft toch vroeg om na drie speeldagen conclusies te trekken”, loopt Gilles Vandecaveye niet te hard van stapel. “Dit hadden we niet verwacht. Daarom kunnen we er wel van genieten. Dit is een prima start, het is zelfs een supermooi begin.”

Tegen Achel bevestigen

Gilles Vandecaveye heeft een groot aandeel in de eerste successen van het Caruur-team. Hij werd woensdag voor de tweede maal na elkaar verkozen tot ‘Man van de Match’. Dat is ook al geen toeval meer. “In Leuven hebben we de voorbije jaren altijd problemen gekend”, blijft de aanvaller uit Kortrijk bescheiden. “In hun kleine sporthal kunnen ze verwoestend uithalen met hun service. Deze keer bleef onze receptie bijzonder stabiel. Onze kapitein Tim Degruyter kon naar hartelust het aanvalsspel verdelen.”

“Toch verliepen de eerste twee sets erg spannend”, herinnert Gilles Vandecaveye zich. “In de laatste set was Haasrode Leuven blijkbaar ontmoedigd. De 0-3-cijfers zijn belangrijk, we moesten zelfs geen set afgeven. In het huidig competitiesysteem worden er op het einde bonuspunten toegekend, die men kan meenemen naar de play-offs. Dit zijn extra punten in ons voordeel, sommige concurrenten voor die dure play-offplaatsen moeten nu reeds een inhaalbeweging maken.”

“We maakten minder fouten”, pikt coach Van Huffel in. “Simon Peeters - toch een belangrijke schakel bij Leuven - speelde niet wegens een blessure. Dat scheelt, maar wij konden zeer standvastig hun opslagen en aanvallen met veel precisie verwerken. De afspraken werden correct toegepast. Nu moet deze prachtige zege tegen Achel bevestigd worden.”

