Gilles Van Remoortere zet Kontich op weg naar knappe zege tegen Berlaar-Heikant: “We waren erop gebrand om iets recht te zetten”

Kontich had de heenwedstrijd nog verloren met zware 6-3-cijfers. “Dat was de eerste match van het seizoen en toen waren we door omstandigheden absoluut nog niet klaar”, vertelt linkerflankaanvaller Van Remoortere. “Op dat moment was het bij ons duidelijk nog zoeken naar het juiste evenwicht en een goede ploeg als Heikant straft dat genadeloos af.”

Kansen over en weer

Ook afgelopen weekend had Kontich de handen meer dan vol met Berlaar-Heikant. “Niet dat we de zege gestolen hebben, maar een gelijkspel had zeker gekund. Het was naast een goede bijvoorbeeld ook een gelijkopgaande match met kansen over en weer. Het verschil zat hem alleen in de afwerking. In tegenstelling tot de bezoekers hebben wij onze mogelijkheden wel afgemaakt.”

Van Remoortere brak met zijn vierde competitietreffer de ban voor Kontich. “Het was wel de eerste op aangeven van Victor De Cock, die vorig seizoen eigenlijk noodgedwongen gestopt was omwille van een aanslepende heupblessure. Al gaat het ondertussen blijkbaar een stuk beter met zijn heup, want twee weken geleden tegen Retie (4-0-zege, red.) was hij al eens ingevallen en afgelopen zaterdag stond hij zelfs voor het eerst opnieuw in de basis.”

Complete offday

Kontich staat na dit weekend opnieuw wat steviger in de top vijf. “De ambitie is in elk geval om de eindronde te spelen en liefst van al zouden we gewoon zo hoog mogelijk willen eindigen. Na een vrij moeizame competitiestart hebben we per slot van rekening niet voor niks een knappe 20 op 24 neergezet. De 3-1-nederlaag vorige week tegen Zoersel was bijvoorbeeld pas het eerste verlies in bijna drie maanden. Al moet ik wel zeggen dat het vorige week echt niet goed was. We kenden een complete offday, waardoor we erop gebrand waren om dit weekend iets recht te zetten en ik denk wel dat dat gelukt is (lacht).”

