Gilles Van Herreweghe (KSV Oudenaarde) na eerste zege in zeven speeldagen: “Gebikkeld voor elke bal”

“Het was een beetje afwachten wie bij Jong Essevee zou spelen”, begon Van Herreweghe zijn analyse. “We hadden opgevangen dat Youssuf Sylla, de man die de meeste doelpunten scoort, niet zou aantreden. Uiteindelijk stond hij toch gewoon in de spits. De bezoekers speelden een ander systeem, maar onze coach paste op tactisch vlak goed aan. Na de 1-0 kregen we nog wat kansen. We gaven niet veel weg tot de bezoekers plots toch gelijkstelden. Daardoor kwamen ze in de match. Gelukkig hielden we de 1-1 tot aan de rust vast.”

Spannend is leuk

De bezoekers gingen bij de start van de tweede helft op het elan van de gelijkmaker van Lennert Hallaert – lid van de A-kern van de eersteklasser – door. Het doelpunt viel aan de overzijde. Van Herreweghe zonderde Heirwegh voor doel af. Hij vond een gaatje en zette de 2-1 op het bord.

“Het bleef spannend, vond ik wel leuk, dat mag eens”, lachte de kerel uit Herzele die een diploma leerkracht lichamelijke opvoeding op zak heeft en een cursus personal trainer volgt. “Op die manier bikkel je voor elke bal. We streden negentig minuten lang voor elkaar. Vond ik vanavond heel opvallend. Op die manier is het mooi dat je de drie punten kan pakken. Na de puntendeling bij Olsa Brakel hoopten we allemaal op een overwinning tegen Jong Essevee.”

Acht geblesseerden

Een driepunter die er kwam al had het in de slotfase zowel 2-2 als 3-1 kunnen worden. KSVO telt na dertien speeldagen zeventien punten. De geelhemden werden de voorbije maanden niet gespaard door tegenslagen. Want Milan Cambier, Jesse Martens, Nathan Mingiedi, Casper De Buysscher, Robbe De Waele, Nicolas Mulliez, Thimo Spileers en Mathias Vercauteren zijn out. De pols van Spileers wordt donderdag uit het gips gehaald. De centrale verdediger is de enige die snel wordt gerecupereerd. Voor de winterstop staan voor Oudenaarde nog partijen bij Merelbeke, thuis tegen RC Gent en uit bij RC Harelbeke op de kalender. De eerste match na de winterstop (7/1) thuis tegen Oostkamp is de laatste partij van de heenronde.

Lees ook: meer voetbal in 2NA