Gilles Ruyssen (RWDM) naar Deinze om zekerheid te verwerven over tweede plaats: “Lierse mag ons altijd handje toesteken”

“Winnen op Deinze is makkelijker gezegd dan gedaan. Deinze is een moeilijk te bespelen ploeg. Bovendien kan onze opponent, die niets meer te winnen of te verliezen heeft, zonder druk voetballen. Hoewel de resultaten met een zeven op negen in de onderlinge duels dit seizoen tot dusver in ons voordeel zijn, moet elke wedstrijd gespeeld worden. We wonnen immers twee keer met slechts één doelpuntje verschil. In het eerste duel ginds scoorden we de winninggoal in de slotfase”, geeft de centrale verdediger aan.