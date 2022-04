Gilles Ruyssen (RWDM): “In terugmatch op Seraing kunnen we scheve situatie nog rechttrekken”

Voetbal - barragematchDoor het 0-1-verlies van RWDM tegen Seraing in de eerste barragematch staat de Brusselse club komende zaterdag in de terugwedstrijd voor een aartsmoeilijke opdracht om toch die deur naar de hoogste voetbalklasse open te beuken. “We verdienden minstens één doelpunt en zelfs een punt, maar de voetbalgoden stonden niet aan onze zijde”, verklaarde Gilles Ruyssen na afloop.

Aan de supporters van RWDM zal het alvast niet gelegen hebben. Toen de bus ruim twee uur voor aanvang van de match arriveerde aan het stadion werden de spelers en technische staf warm onthaald door hen. Maar ook in het stadion waren de fans massaal aanwezig. Met ruim achtduizend waren ze. Spelers en fans beleefden het voetbal van de grote dagen, met de nodige media aandacht, want liefst 50 journalisten hadden zich geaccrediteerd. Deze barragewedstrijd had dus de allure van een 1A-duel. Met alles erop en eraan. Toch leken de spelers aanvankelijk goed om te kunnen met de niet alledaagse omstandigheden, want van nervositeit was niet veel waar te nemen. Een sterke doelman Defourny had RWDM in de eerste helft wel verschillende keren recht gehouden.

“Het zou ideaal geweest zijn indien we met een brilscore de rust waren ingegaan”, vertelde Gilles Ruyssen na afloop. “Maar op het meest ongelukkige moment moesten we dan toch die tegentreffer toestaan. De 0-1 incasseren precies in de laatste minuut van de eerste periode kwam als een koude douche. Maar een goede peptalk van onze trainer heeft er voor gezorgd dat we sterker uit de kleedkamer zijn gekomen. Maar de voetbalgoden waren ons niet gunstig gezind. Eerst ontsnapte Seraing aan een owngoal, vervolgens kwamen de Luikenaars goed weg toen Rommens en De Camargo het doelhout troffen en finaal werd een kopbal van Vorogovskiy op de lijn gered. Positief om mee te nemen naar de terugwedstrijd is dat we kansen kunnen afdwingen tegen dit Seraing. We hadden voor ons publiek liever gewonnen, maar het nipte verlies zorgt er wel voor dat de terugwedstrijd geen formaliteit wordt. We gaan nog een keer alles uit de kast halen om alsnog die promotie te pakken”, bleef Ruyssen heel strijdvaardig.

Niet opgeven

Ook Igor De Camargo gelooft nog in de promotie.

“Ik ben naar hier gekomen om te promoveren. Ondanks de nederlaag geloof ik daar nog steeds in. Dit Seraing is te pakken, maar dan zullen we allemaal een perfecte prestatie moeten neerzetten. En misschien ook een tikkeltje geluk nodig hebben zoals Seraing dat afgelopen zaterdag had.”