Gilles Ruyssen ruilde RWD Molenbeek in voor FCV Dender: “Het project van mijn nieuwe club spreekt me aan”

Het wordt voor FCV Dender stilaan tijd om punten te oogsten. In de strijd om het behoud moeten de aanwinsten Alexandre De Bruyn en Gilles Ruyssen een meerwaarde kunnen betekenen. Ze worden nu zaterdag aan de aftrap verwacht op Lommel SK. Voor Ruyssen is het een speciale match, want hij speelde één seizoen met de Noord-Limburgers.

“Dat was het jaar dat Lommel promoveerde van de hoogste amateurafdeling naar 1B”, vertelt de centrale verdediger. “Intussen is er met de komst van Manchester City veel veranderd. Alleen Henkens en Neven zijn voor mij nog oude bekenden. Het is een jonge talentvolle ploeg, waartegen we ons schrap zullen moeten zetten. Ik hoop alleszins de ploeg iets te kunnen bijbrengen en met een goed resultaat huiswaarts te keren.”

Ruyssen verkaste naar RWD Molenbeek, waar hij 4,5 jaar speelde. Hij was er lange tijd sterkhouder en werd zelfs kapitein, maar dit seizoen verloor hij zijn stek in de ploeg.

“Na een viertal wedstrijden verzeilde ik op de bank. Uitleg heb ik van coach Vincent Euvrard niet gekregen, maar het moet zijn dat hij niet tevreden was over mijn prestaties. De onderlinge concurrentie was er door de inbreng van de Amerikaanse investeerder John Textor ook een stuk groter geworden. Omdat ik absoluut aan spelen wou toekomen, heb ik aangedrongen op een transfer. Het bestuur wilde me aanvankelijk niet laten gaan, maar na moeizame onderhandelingen is het toch tot een overgang naar Dender gekomen. Ik ben dan ook blij dat RWDM me heeft laten gaan.”

De centrale verdediger tekende bij FCV Dender een contract voor 2,5 jaar. Dat wijst erop dat hij veel vertrouwen heeft in de clubwerking.

“Net als bij RWD Molenbeek spreekt het project van de club me erg aan. Toen ik bij RWDM arriveerde, moest de club ook nog groeien en professionaliseren. Het is pas de jongste twee jaar dat we voorin in 1B meedraaiden. Dender heeft een mooie geschiedenis en proefde in het verleden ook van professioneel voetbal. Nu komt het op dat vlak opnieuw kijken en ik verwacht dat de club nog gaat groeien. Alles is hiervoor aanwezig. Maar op korte termijn moeten we in de eerstkomende matchen en de play-offs orde op zaken stellen.”