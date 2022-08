Gilles Ruyssen loodst RWDM naar nipte 1-0-zege tegen Dender, coach Euvrard tevreden: “Vier op zes is prima”

voetbal - Challenger pro leagueRWDM is er in geslaagd om op speeldag twee zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen winnend af te sluiten. Tegen de buren van Dender werd het 1-0, een kopbaldoelpunt van Gilles Ruyssen vijf minuten voor de rust. De tweede helft was van minder goede kwaliteit en geeft aan dat er nog werk aan de winkel is én dat dringend extra versterkingen gewenst zijn indien de Brusselse club voor de hoofdprijs wil strijden.

In vergelijking met het duel op Virton een week eerder deed RWDM-trainer Vincent Euvrard twee vervangingen in de basisploeg. Sankhon werd op de rechterflank vervangen door Botella en in de plaats van Le Joncour, die met een spierblessure was uitgevallen, kwam Heris aan de aftrap. Kurdic bleef basisspeler, maar werd nu uitgespeeld als linksback in een defensie met drie.

RWDM begon furieus en kreeg in het eerste kwartier drie goede mogelijkheden. De eerst en de beste was voor Biron, die op minuut acht het straatje werd ingestuurd door Smeets. Hij omspeelde nog de keeper maar zag de bal op de verste paal belanden. Bij een quasi identieke aanval strandde een poging van Biron in het zijnet. Vorogovskiy zag zijn schot na een hoekschop van Smeets, die werd doorgekopt door Ephestion, dan weer gestopt worden door doelman Gies. Pas omstreeks het halfuur kwam Dender een eerste keer de neus aan het venster steken, maar de voorzet van M’Barki was te ver voor aanstormende Lallemand. Een fout van Van Oudenhove op Hazard vijf minuten voor de rust lag aan de basis van de Molenbeekse voorsprong. De vrije trap van Smeets werd door Ruyssen in de verste kruising binnengekopt.

De tweede periode had duidelijk minder om het lijf en verliep gelijk opgaand. Daardoor bleef het toch spannend tot de laatste minuut.

Wachten op versterkingen

“Op basis van onze eerste helft en onze kansen hebben we de drie punten zeker niet gestolen”, verklaarde trainer Vincent Euvrard na afloop. “Dender speelde met een laag blok en zeer compact zodat een gaatje vinden in de defensie geen evidentie was. Jammer dat we na de rust niet hetzelfde spel hebben kunnen brengen, waardoor het toch steeds uitkijken en opletten was voor een eventuele rake counter van Dender. Op die manier bleef het spannend tot de laatste minuut. Een 4 op 6 is prima voor mij”

Hopelijk voor Euvrard arriveren deze week reeds enkele aangekondigde versterkingen, want de wisselmogelijkheden zijn momenteel beperkt

RWDM: Defourny; Heris (86’ N’Zi), Ruyssen, Kurdic; Botella (72’ Ferraro), Gécé, Smeets, Vorogovskiy; Hazard (81’ Sankhon), Ephestion (86’ Diallo), Biron

FC DENDER: Gies; Smet, Ragolle, Borry, Van Oudenhove; Hens (73’ Rowell), Rodes (82’ Van Belle), Houdret; M’Barki, Lallemand (62’ Atteri), Rajsel (82’ Fofana)

Doelpunt: 40’ Ruyssen (1-0)

Geel: Van Oudenhove, Hens, Gécé, Smeets