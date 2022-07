Gilles Magnus start voor het eerst in de 24 uur van Spa, de grootste GT-race van de wereld

Gilles Magnus debuteert dit weekend in de TotalEnergies 24 Hours of Spa. Hij doet dat met een Audi R8 LMS GT3 Evo II van het Franse team Saintéloc. De 22-jarige Magnus won in 2017 en 2021 al de 24 uur van Zolder en heeft dus de nodige ervaring in de uithoudingsracerij. Dit jaar combineert de Antwerpenaar het WK voor toerwagens met de GT World Europe.

Gilles, welke ambitie koester je voor deze editie van de 24 Hours of Spa?

“Eerst en vooral uitrijden. Endurance is natuurlijk iets helemaal anders dan de sprintraces die ik gewoon ben. Het is een andere mindset. Een podium in de Silver Cup zou mooi zijn, maar dat zal afhangen van meerdere zaken dan enkel mijn prestatie. Ik ben het niet gewoon om een auto te delen met andere rijders. Dat is echt een andere manier van werken. Ik ga gegarandeerd veel bijleren dit weekend en dat is positief en goed voor mijn toekomst.”

Wat betekent de 24 uur van Spa voor jou?

“Ik volg de 24 uur al jaren en het is een legendarische race die ik al lang wou rijden, dus om hier vandaag te staan is zalig.”

Ondertussen was de laatste manche van het WK voor toerwagens, in het Italiaanse Vallelunga een meevaller voor Gilles Magnus. Op het Italiaanse circuit wist de Belgische rijder zich met de Audi RS 3 LMS als achtste te kwalificeren, maar een uitstekende eerste race zorgde al voor een plaats op het derde podiumtrapje. In de tweede manche liet de vertegenwoordiger van het RACB National Team zijn tweede overwinning van het seizoen optekenen. Als vierde in de tussenstand kan onze landgenoot nu in alle rust het vervolg van het seizoen voorbereiden.

“Het kwam er echt op aan om de bandenslijtage onder controle te houden en lekke banden te vermijden. Met een score van 19 plus 25 punten deed ik in Italië een goede zaak, waardoor ik in de tussenstand een vierde plaats bezet. Ik kan ook haast niet wachten op de volgende meeting in de Elzas. Met 40 kg minder op de weegschaal zou mijn Audi RS 3 LMS competitiever dan ooit moeten zijn”, blikt Magnus terug op het weekend in Italië. De volgende manche van het WK vindt over goed een week in Frankrijk plaats.