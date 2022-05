Gilles Lentz en Eendracht Aalst voorbij Cappellen na penalty’s: “Feestje met supporters was schitterend”

Het eerste Aalsters doelgevaar kwam er uit een hoekschop van Wantens. Doelman Demont onderscheidde zich op kopballen van Ryckaert en Dekuyper. Een doelpoging van Dekuyper ging rakelings over. Nadat doelman Demont zich had miskeken op een voorzet van Wantens kon Mbaye niet profiteren. De Senegalese spits werd door Dekuyper gevat de diepte ingestuurd, maar hij geraakte niet voorbij doelman Demont. Op voorzet van Wantens trapte Geenens mooi in één tijd raak.

Na de rust ging Aalst op zoek naar een tweede geruststellende treffer. Op pass van De Coninck haalde Cobos Copado fors uit, maar doelman Demont redde knap. De Coninck trapte even later op de bovenkant van de dwarsligger. Mbaye besloot schuin voor doel naast. Het was het laatste wapenfeit van de Senegalese spits, want hij werd naar de kant gehaald voor Panneel. “Mbaye was onvoldoende scherp en hield zich niet aan zijn verdedigende taak bij stilstaande fases”, gaf Aalst-coach De Geyseleer aan. “Panneel geraakte bij zijn invalbeurt niet in de match, maar dat weet je uiteraard niet vooraf. We misten te veel kansen en hierdoor hadden we strafschoppen nodig om verdiend te zegevieren. Cappellen maakte het ons enorm moeilijk. Winst en verlies lagen zeer kort bij elkaar.”

Bij de eerste uitstekende aanvalsactie van de bezoekers hingen de bordjes meteen in evenwicht. Van Zantvoort verschalkte doelman Lentz met een puike lobbal. Van efficiëntie gesproken. Aalst verloor de controle over de wedstrijd, maar de ingekomen Panneel kreeg nog wel twee kansen. Zijn vizier stond evenwel slecht afgesteld. De verlengingen werden een maat voor niets en in de strafschoppenepiloog was doelman Lentz met een knappe redding beslissend. “Ik heb wel wat ervaring bij het stoppen van strafschoppen”, zei de Aalsterse doelman. “Op Oostkamp in de beker pakte ik er ook twee. Bij de eerste van Cappellen zat ik er kort bij. Ik ben er blijven in geloven en bij de vijfde is het me gelukt. De ontlading was groot en het feestje met de supporters was schitterend.”

Voor Lentz zijn het evenwel de laatste wedstrijden die hij voor Aalst speelt.

“Ik heb het hier nochtans naar mijn zin, maar de verre verplaatsingen van mijn woonplaats Luik naar Aalst zijn niet meer doenbaar. Ik ga dichter bij huis spelen. Hopelijk kan ik met een promotie afscheid nemen van deze mooie club.”

Eendracht Aalst-Cappellen FC 1-1 ( strafschoppen: 5-4)

Aalst: Lentz, Geenens, Verkerken, Ryckaert, Wantens, De Coninck, Fabris, Cobos Copado (80’ Razzi), Van Den Eynde, Mbaye (69’ Panneel), Dekuyper.

Cappellen: Demont, Volant, Geuens, Ristovic, Akorom (117’ Van Riel), Deckers (90’ Verbist), Kil, Van Kerckhoven, Meukens (62’ Walen De Keyser), Van Zantvoort, Lemaire.

Doelpunten: 39' Geenens (1-0), 70’ Van Zantvoort (1-1).

Geel: Van Den Eynde, Van Zantvoort, Wantens, Fabris, Akorom.

