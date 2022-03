Gilles Dewaele keert zondagmiddag terug naar het Guldensporenstadion: “Ik hoop dat ik een warm welkom krijg”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Robin Overbeeke (Lindemans Aalst) na verlies in tweede duel tegen VHL: “Beslissen­de match wordt wellicht ook heel span­nend”

Lindemans Aalst heeft zijn ticket voor de Champions Final 4 nog niet op zak. Na de nipte 2-3-winst in de eerste match tegen Haasrode-Leuven verloren de Ajuinen in eigen zaal in de tiebreak (22-25, 25-23, 25-22, 21-25 en 10-15). Zaterdag krijgt Aalst, opnieuw in Schotte, nog een laatste kans om zich te plaatsen bij de laatste vier.

7:59