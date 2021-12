Gilles Dewaele en KV Kortrijk willen de rug rechten tegen OH Leuven, maar makkelijk wordt het niet: “Ze hebben de spelers om hoger te kunnen mikken”

Tot ieders verbazing in de perszaal was er afgelopen zaterdagavond geen spoor van Gilles Dewale op het wedstrijdblad. De rechtsachter van KV Kortrijk had last van zijn rug en miste zo de partij tegen zijn ex-ploeg Cercle Brugge. Een onherkenbaar KV Kortrijk verloor verdiend met 0-2. “Ik ben opnieuw volledig fit”, steekt Dewaele van wal. “Ik had last van een lumbago. Mijn rug zat volledig geblokkeerd. Ik heb er alles aan gedaan om fit te geraken, maar de dag zelf heb ik dan beslist samen met de trainer dat het niet ging. Nochtans ben ik langs de osteopaat geweest en gaan zwemmen, maar het mocht niet baten. Jammer dat ik net die partij mis, want ik heb een mooie tijd gehad in Cercle. Ik heb alleen maar positieve herinneringen. Tegen je ex-ploeg ben je ook altijd nog net iets meer gemotiveerd. “

“Het was misschien wel de zwakste partij dit seizoen. We moeten er geen doekjes om winden, als het slecht is, mag dat ook gezegd worden. De manier waarop deed pijn. We hebben meer dan tien kilometer minder gelopen dan Cercle en dat kan niet. Pape (Gueye, red.), Kevin (Vandendriessche, red.) en ikzelf lopen erg veel en net wij waren er niet bij. Dat kan ook een verklaring zijn.” Rabbi Matondo was met zijn snelheid een gesel voor de KVK-defensie. De Welshman scoorde twee keer. “Ik wou me wel eens meten met hem. Sommige spelers van Cercle die ik nog ken, zeiden ook na de match dat ze het graag eens gezien hadden. We zijn alle twee zeer snel. Ik vind het jammer, maar we moeten die partij gewoon zo snel mogelijk vergeten.”

OH Leuven

Zaterdagnammidag komt OH Leuven over de vloer in het Guldensporenstadion. Een niet te onderschatten tegenstander. “Leuven is zeker een goede ploeg”, weet Dewaele. “Mercier is geschorst en vooral in balbezit is hij heel erg belangrijk voor hen. Het is een ploeg met veel automatismen. Ze werken ook al drie jaar met dezelfde trainer. Het is een ploeg die heel goed in elkaar zit. Het wordt niet gemakkelijk. Ook daar hadden we het niet onder de markt. Leuven presteert voorlopig wat onder de verwachtingen. Het spel is wel goed, maar de resultaten vallen tegen. Ze hebben de spelers om hoger te kunnen mikken, volgens mij.”

Top acht

De ambitie van KV Kortrijk blijft de top acht en het daarbijhorende ticket voor de Europe play-offs. “We zitten nog maar aan de helft, alles kan nog. We hebben veel gelijkgespeeld. Vooral tegen Zulte Waregem en Charleroi moesten we gewonnen hebben. We zijn ook al een paar keer bestolen geweest. Op Anderlecht krijgen we geen penalty na een zuivere handsbal en op Brugge behoorde een puntje tot de mogelijkheden. Maar op het einde van het seizoen sta je altijd op de plaats dat je verdiend.”

Persoonlijk heeft Dewaele ook nog ambities. Vorig seizoen had hij drie goals en drie assists achter zijn naam staan. Dit seizoen staat hij nog droog. “Dat zijn cijfers die ik zeker nog kan halen. Ik ben tevreden met het niveau dat ik haal, maar soms heb je een beetje gelukkig nodig. Als rechtsback is het belangrijkste dat je de nul houdt en dat doen we goed dit seizoen.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: voetbal in 1A