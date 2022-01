Gilles Dewaele en KV Kortrijk stomen zich klaar voor de tweede seizoenshelft: “Versterking is nooit een overbodige luxe”

Met overwinningen tegen topploegen als Antwerp en AA Gent heeft KVK er een uitstekende eerste seizoenshelft opzitten. De Veekaa veranderde begin oktober noodgedwongen van trainer, maar Karim Belhocine doet het meer dan behoorlijk. De Franse Algerijn verloor in de competitie enkel tegen de twee ploegen uit Brugge. Na die meer dan geslaagde eerste seizoenshelft kregen de spelers van KV Kortrijk een weekje rust. “Ik ben drie dagen naar Parijs geweest”, vertelt rechtsachter Gilles Dewaele. “Kerstmis heb ik gevierd met mijn familie en daarna trok ik drie dagen naar Parijs met mijn vriendin. We waren net op tijd thuis om oudjaar te vieren met mijn schoonouders.”

KV Kortrijk moet het een eindje zonder sterspeler Faïz Selemani stellen. Hij zit met de Comoren op de Africa Cup. Volgende week vrijdag is de flankaanvaller er alleszins al niet bij tegen AA Gent. “Faïz is een super belangrijke speler voor ons. We zullen hem zeker missen, maar Gent mist met Tissoudali en Ngadeu toch ook twee sterkhouders. Aanvallend is de spoeling dun, maar we hebben nog altijd genoeg alternatieven.”

Geen stage

Zondag neemt KVK het in een oefenwedstrijd op tegen RWDM. “Zo’n oefenwedstrijd is ideaal om weer wat in het ritme te komen. We zijn niet lang weggeweest, maar op stage zou je ook oefenwedstrijden spelen. Ik vind het jammer dat wij niet op stage gaan, want ik kijk er altijd wel naar uit om in de winter naar Spanje, Portugal of eventueel Cyprus te gaan. Het is leuk om eens met de groep weg te zijn en alleen te moeten denken aan voetbal, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Veel ploegen hebben hun stage ook afgelast.”

Voorlopig staan de troepen van Belhocine - met een wedstrijd minder gespeeld - op de achtste plaats. “We moeten het opnemen tegen ploegen met grotere middelen, maar de top acht is ons doel. We willen ons seizoen zo wat extra kleur geven. Als we op iedereen kunnen blijven rekenen, is het haalbaar. Versterking is nooit een overbodige luxe, want we moeten het voorlopig zonder Gueye, Selemani en Badamosi stellen.”

Antwerp

Net voor de winterbreak werd de thuiswedstrijd tegen Antwerp uitgesteld. De Great Old was toen getroffen door een Covid-uitbraak, met besmettingen bij negen spelers en twee stafleden. “We hadden ons helemaal voorbereid op die wedstrijd en van de feestdagen hebben we niet echt kunnen genieten, want we waren gefocust op die wedstrijd. Ik sta achter het standpunt van Kortrijk, maar ik snap Antwerp ook. Het moest maar eens omgekeerd zijn. Het was het ideale moment om Antwerp te treffen. De Laet was geschorst en enkele spelers waren geblesseerd.”

Volledig scherm Gilles Dewaele. © Photo News

