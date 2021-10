Gilles Dewaele en KV Kortrijk pakken een verdiend punt tegen Standard en ex-coach Elsner: “Er zat misschien wel wat meer in”

De eerste helft tussen Standard en KV Kortrijk baarde een muis. We kregen amper doelgevaar te zien. Enkel in de slotfase van de eerste periode viel er wat te beleven. Ilic moest twee keer plat in zijn linkerhoek. Eerst bij een vrije trap van Siquet en meteen daarna op een schot van Nkounkou. Na de rust barstte de wedstrijd wel los. Moreno zette KV Kortrijk - met zijn eerste doelpunt van het seizoen - op voorsprong. Kortrijk leek na die treffer van de Colombiaanse flankaanvaller niet echt meer in de problemen te komen, maar Bokadi hing de bordjes toch opnieuw gelijk.

Voorsprong uit handen gegeven

“Er zat misschien wel wat meer in”, concludeerde Dewaele na de partij op Sclessin. “Na die 0-1 hadden we alles onder controle en waren we de betere ploeg. In het kwartier na het openingsdoelpunt moesten we de wedstrijd afmaken. Als we 0-2 kunnen voorkomen, is de buit binnen. Jammer genoeg gebeurde dat niet en dan weet je dat het nog moeilijk wordt. Dat zag je ook in de slotfase. Ze begonnen ons onder druk te zetten en wij creeërden geen kansen meer. Met de lengte die ze hebben, weet je dat het nog gevaarlijk kan worden. Ik ben ergens wel tevreden. Een puntje op Standard is niet slecht. De sfeer is hier altijd geweldig. Dit zijn de matchen waarvoor je het doet. Ik zelf ben niet veel in het spel betrokken geweest, maar we gaven weinig weg. Onze organisatie staat als een huis.”