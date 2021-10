Gilles Dewaele begrijpt niet dat KV Kortrijk geen strafschop kreeg: “Ik snap niet dat dit geen penalty is en die tegen Zulte Waregem wel”

Bij KV Kortrijk zat Karim Belhocine opnieuw op de bank als hoofdcoach. De Franse Algerijn zag zijn ploeg goed aan de wedstrijd beginnen. “We zijn zeker en vast goed uit de startblokken geschoten”, weet Dewaele. “We voerden het gameplan van de trainer perfect uit. We wisten dat er ruimtes gingen liggen op de flanken en we hebben daar goed gebruik van gemaakt. Het is jammer dat we die sterke start niet kunnen belonen met een doelpuntje, want dan krijg je toch een totaal andere match. Je weet dat Club Brugge op een gegeven moment gaat komen. Ze hebben enorm veel goede spelers. Ze scoren helaas op een stilstaande fase. Dat is natuurlijk een kwaliteit, maar dan weet je dat het moeilijk wordt.”

Ondanks de 2-0 achterstand aan de rust, bleef KV Kortrijk goed voetbal op de mat brengen en was het gevaarlijk. Net na de koffie leverde Dewaele een prima voorzet af, maar Gueye trapte onbegrijpelijk naast. “De trainer zei in de rust dat het niet gedaan was. Na twee minuten spelen in de tweede helft, geef ik een mooie voorzet op Pape (Gueye, red.), maar helaas liet hij de kans liggen. We hebben nog een paar mogelijkheden gekregen, maar het mocht niet zijn.

Strafschopfase

Na 63 minuten spelen trapte Nsoki op de hakken van Badamosi. Een zuivere strafschop, maar scheidsrechter Bert Put en VAR Wesli De Cremer zagen er geen graten in. “Ik kan niet begrijpen dat er op Zulte Waregem een penalty gefloten wordt voor een sliding naast een speler (Dompe, red.) en dat dit dan geen strafschop is. Onbegrijpelijk. Ik snap het echt niet.”

Luka Elsner

Volgend weekend nemen Dewaele en zijn ploeggenoten het op tegen KV Oostende. “Het is altijd leuker om thuis voor onze eigen supporters te spelen. Het wordt eveneens de eerste thuismatch met onze nieuwe trainer.” Ook Dewaele was verrast door het plotse vertrek van Luka Elsner. “Ik was echt geschrokken, maar de trein passeert soms inderdaad maar één keer. Ik vind dat hij ons in de steek laat, maar er is al veel over gezegd en over geschreven. We hebben nu een goede coach en we zullen er alles aan doen om een mooi seizoen te draaien.”

