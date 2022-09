Gilles De Wilde zet in Berlare enkele renners uit de World Tour een hak en boekt z’n eerste profzege

In deze profkermiskoers – al vijf keer (2014, ‘15, 17’, ‘18 en ‘21) gewonnen door thuisrijder Oliver Naesen – werd snel een ruime kopgroep van circa 25 renners gevormd. De meesten met een beetje naam en faam tekenden present. Onder meer de broers Oliver en Lawrence Naesen, Edward Theuns, Mike Teunissen en Dries De Bondt. Met vijf renners in de spits had Sport Vlaanderen-Baloise numeriek overwicht. Gilles De Wilde, oudere broer van Tourrevelatie Julie, was mee. “Nochtans was ik niet zo goed aan deze wedstrijd begonnen”, vond De Wilde. “Ik was achteraan het peloton gestart, maar zag dat de groep in de eerste en tweede ronde volledig begon te scheuren. Waar zit ik hier, dacht ik bij mezelf. Een beetje voor halfweg konden we wegrijden. Waardoor ik toch in de spits van het gebeuren verscheen.”