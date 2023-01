Gilles De Wilde: “Tonen in vroege vluchten en in kleinere koersen enkele prijzen proberen rijden”

Vorig seizoen mocht Gilles De Wilde enkele keren het podium op. Eind mei zette hij in de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne het bergklassement op z’n naam. Op 1 september werd hij aan het einde van Kortemark Koerse derde. Hij zat in de tang bij het Alpecin-Deceuninck-duo Van Keirsbulck-De Bondt. Eind september verbaasde De Wilde door in de Memorial Fred De Bruyne in Berlare, net als Kortemark een profkermiskoers, te zegevieren. Hij gaf enkele mooie namen – de World Tourrenners Mike Teunissen, Edward Theuns, Oliver Naesen en Dries De Bondt bemanden de top zes – het nakijken.

“Na wat tegenslagen was ik hard blijven werken, maar een overwinning had ik niet meer zien aankomen”, aldus Gilles De Wilde. “Heb van die onverwachte zege heel erg genoten. Want ik zat in een hele sterke kopgroep. Winst in dat bergklassement in de Boucles de la Mayenne was ook leuk. Dat overkwam mij toen ik er na een coronabesmetting begon door te komen. Enkele weken later kwam ik in de slotrit van de ZLM Tour ten val en liep ik een complexe sleutelbeenbreuk op. Dat was een stevige tegenslag.”