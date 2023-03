Gilles De Wilde driemaal op rij in vroege vlucht: “Ik ga vooral af op mijn buikgevoel”

wielrennen profsDe nieuwe David Boucher? Gilles De Wilde (23) scoorde in de eerste drie koersen op Belgische bodem een zuivere hattrick. Driemaal op rij veroverde de pion van Team Flanders-Baloise een plaatsje in de lange ontsnapping.

“Zowel zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad als zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne stak ik veel energie in de poging om mee te zijn met de vroege vlucht”, geeft De Wilde toe. “Dinsdag in Le Samyn veel minder. Ik sprong tweemaal mee en was weg. Was het van moeten geweest, zou dat nooit gelukt zijn. Ik kreeg zaterdag veel berichtjes van vrienden en kennissen. Zou mooi zijn als het zondag ook lukt, schreven sommigen. Het lukte. Dinsdag weer in de vroege vlucht reageerden sommigen. Tot mijn eigen verbazing slaagde ik daar opnieuw in.”

Blij met uitslag

Geen enkele keer zat De Wilde bij de start in de voorste rijen van het peloton op vinkenslag. “Ik ben telkens achteraan gestart”, beweert de vierdejaarsprof uit Laarne. “Vertrok de vroege vlucht meteen na de officiële start dan was ik zeker niet mee. Na de start zoek ik mijn weg door het peloton. Ik ga vooral af op mijn buikgevoel. Je hebt ook wat geluk nodig. In Kuurne waren ze al lang aan het proberen voor de ontsnapping werd gevormd. Het was precies alsof ik zondag voelde wanneer het zou gebeuren.”

In Kuurne haalde De Wilde ook een uitslag. Hij bolde als 26ste over de streep en sprintte om plek zes. “Ik hield stand in de groep achter de kopgroep met Tiesj Benoot”, gaat hij verder. “Na een halve koers in het offensief zat er geen sprint meer in mijn benen, maar ik vertoefde nog altijd in de buurt van een paar toppers. Ik ben blij dat ik zondag nog een goeie uitslag haalde.”

Lang gesukkeld

Zaterdag trekt De Wilde naar de Grand Prix Criquielion, een 1.1 tussen Aat en Lessen. Daarna doet hij Drenthe. Voor Nokere Koerse is hij reserve. Denain en Bredene-Koksijde staan wel op z’n programma. “Daarna volgt wellicht E3 Saxo Classic in Harelbeke”, aldus De Wilde die uiteraard hoopt ooit de stap naar een grotere ploeg te zetten. “Soms denk ik dat het nu moet komen omdat ik al aan mijn vierde profseizoen bezig ben. Anderzijds, ik ben nog maar 23 jaar. Vorig seizoen heb ik liggen sukkelen. Eerst met corona, dan buikgriep, dan een hele complexe sleutelbeenbreuk. Toch reed ik op het einde van het seizoen nog een paar leuke uitslagen. Zoals vijfde in Brussels Cycling Classic plus winst in de kermiskoers in Berlare.”

