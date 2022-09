Gilles De Wilde derde in Kortemark Koerse: “Ik voel dat na een maand inactiviteit beste conditie op komst is”

Alpecin-Deceuninck stond in Kortemark met acht pionnen aan de start van de profkermiskoers. Sport Vlaanderen-Baloise was met negen. We zagen tijdens de koers altijd iemand van de Vlaamse opleidingsploeg mee in de talrijke ontsnappingspogingen. Maar diep in de finale dreigde dat verkeerd te lopen.

“Ik zag dat vier man wegreed: drie van Alpecin-Deceuninck en iemand van Tarteletto-Isorex”, vertelde De Wilde. “Niemand van onze ploeg reageerde. Bij mezelf dacht ik ‘shit, er moet iemand springen’. Ik was al altijd mee geweest, maar reageerde toch nog eens. Op die manier was ik opnieuw mee, maar die laatste reactie is wel een beetje mijn dood geweest. Die mannen van Alpecin-Deceuninck begonnen in de laatste ronde te demarreren. Dan moest ik passen. Inderdaad, ik won toch nog het spurtje om de derde plaats. Dat kon ik nog.”

Complexe sleutelbeenbreuk

De Wilde was sneller dan Vanoverschelde en Bastiaens. De derdejaarsprof, oudere broer van Tourrevelatie Julie De Wilde, vecht terug nadat hij in de slotrit van de ZLM Tour bij een val een complexe sleutelbeenbreuk opliep. “Vijftien kilometer van de streep van de laatste etappe kwam Elia Viviani ten val, ik zat vlak achter hem en kon niets doen”, zuchtte hij. “Het was een complexe breuk. Vier weken moest ik een brace dragen en mocht ik mijn rechterarm niet bewegen. Het enige wat ik deed ik was gaan wandelen met een maat. Maar dat werd saai, op den duur ken je alle baantjes. Daarna heb ik een maand getraind, nu ben ik drie weken aan het koersen. Ik voel dat de juiste conditie aan het komen is.”

Via de Ronde van Denemarken werkte De Wilde aan zijn terugkeer. Vorige zaterdag sloot hij Omloop Mandel-Leie-Schelde in Meulebeke als elfde af. Zondag rijdt hij in Frankrijk Tour du Doubs, een 1.1-wedstrijd in de Bourgogne. “Fourmies, Grand Prix de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, Primus Haacht en de profkermiskoers in Berlare staan ook nog op mijn kalender”, verduidelijkte hij. “Mijn contract bij Sport Vlaanderen-Baloise heb ik nog niet verlengd. Ben daar wel gerust in, ik vermoed dat dit in orde zal komen.”