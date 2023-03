Gilles Carpentier en Rhodienne-De Hoek winnen op Bierbeek: “We konden de wedstrijd heel matuur uitspelen met een toch wel redelijk jonge ploeg”

voetbal eerste provincialeRhodienne-De Hoek boekte afgelopen weekend een knappe 1-0-overwinning tegen Bierbeek. Een goede zaak voor operatie behoud. De weg is nog lang, maar het geloof in een goede afloop is er zeker.

“Het was de derde keer dat we tegen Bierbeek speelden dit seizoen, dus we kenden de ploeg al goed”, doet doelman Gilles Carpentier het verhaal. “We wisten dat we met een stevig blok moesten beginnen en goed compact moest blijven tegen de ploeg met de beste aanval (45 doelpunten, red.) van de reeks.”

“Bierbeek had wel het meeste balbezit, maar wij wisten met momenten ook goed te combineren en gevaarlijk te zijn. Veel uitgespeelde kansen waren er niet. Iets voor het einde van de eerste helft konden we een vrije trap omzetten in een doelpunt. Dewit kon op een vrije trap doorkoppen en zo belandde het leer via de paal in het doel.”

“In de tweede helft begon Bierbeek iets meer door te drukken wat ons met momenten meer ruimte gaf om te voetballen. Zowel Bierbeek als wij hadden beide een grote kans, maar konden die niet afmaken. We konden de wedstrijd heel matuur uitspelen met een toch wel redelijk jonge ploeg.”

Niet het gemakkelijkste programma

Door de driepunter komt Rhodienne-De Hoek op de dertiende plaats met 24 punten te staan. Achtervolgers Melsbroek (1 punt), Boka United (2 punten) en Grimbergen (3 punten) blijven wel in het spoor. “Het puntenverschil met onze concurrenten is klein en we spelen de komende twee weken tegen de leider en de derde in het klassement. We gaan elk weekend opnieuw moeten knokken om punten te kunnen pakken en het behoud te verzekeren.”

“Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Elke wedstrijd is een opportuniteit om punten te pakken in onze koers voor het behoud. Als we kunnen blijven brengen wat we de voorbije weken brachten, geloof ik dat er elk weekend punten te rapen vallen.”

“We hebben nog zes wedstrijden te spelen en hebben niet het gemakkelijkste programma. Als we kijken naar wat we de laatste weken brengen en naar de juiste mentaliteit die iedereen toont, zou het behoud een mooie beloning zijn voor iedereen. Daarnaast is Rhodienne-De Hoek een club die alle nodige faciliteiten heeft om in eerste provinciale te blijven. De club hoort er ook thuis”, besluit Carpentier.

