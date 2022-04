Gilles Carpentier en Rhodienne-De Hoek proberen zich ondanks alles nog te redden: “Nog steeds het sportieve doel, ook al is de licentie niet goedgekeurd”

Voetbal derde nationale AMet nog vier speeldagen op de agenda staat Rhodienne-De Hoek gedeeld laatste. De derdenationaler ging vorig weekend met 2-0 de boot in op bezoek bij Stekene en krijgt zondag nummer drie Torhout over de vloer.

“Over het algemeen was het een evenwichtige wedstrijd”, zegt Gilles Carpentier nog over afgelopen weekend. “We begonnen goed aan de wedstrijd en konden meermaals goed combineren. Af en toe raakten we er moeizaam uit omdat ze ons goed vastzette. In de loop van de eerste helft kregen we een penalty tegen die volgens mij onterecht was.”

“In de tweede helft trapten we meermaals op doel en waren we gevaarlijk. Helaas konden we het niet omzetten in een doelpunt en kregen we een tweede doelpunt binnen. Een afstandsschot dat met de wind in de haak belandde. Er zat zeker meer in, maar achteraf bekeken kunnen we niet zeggen dat we de wedstrijd moesten winnen.”

Bepaalde stappen niet gezet

“Er staan nog vier moeilijke wedstrijden op de planning. Ons sportief redden, is nog steeds het doel ook al is de licentie voor volgend seizoen niet goedgekeurd. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en moeten er nog het beste van maken.”

“Hoe het juist zit met de licentie? Het fijne weet ik er zelf niet helemaal van. Ik weet wel dat er bepaalde stappen gezet moesten worden om de licentie goedgekeurd te krijgen en die werden niet gezet. Spijtig, want ik denk dat onze club thuishoort in de nationale reeksen. We hebben een mooi complex, een leuke kantine, sterke jeugdspelers en vooral veel lokale spelers met veel potentieel.”

Enige frustratie

“Of dat zorgt voor demotivatie? Dat is misschien het foute woord, maar ik denk wel dat dit heeft gezorgd voor een mentale tik. Onze kern bestaat uit veel jonge spelers met de ambitie om in nationale te blijven. Als de licentie dan niet in orde gebracht wordt dan zorgt dat wel voor enige frustratie. Zeker ook omdat we ervan overtuigd zijn dat ons redden in derde nationale met onze huidig kern mogelijk is of had geweest.”

“Dit weekend verwacht ik een moeilijke wedstrijd tegen een stevige ploeg die goed kan voetballen. Maar we hebben in de terugronde getoond dat we tegen de ploegen die bovenaan staan punten konden pakken, dus ik verwacht wel dat er mogelijkheden zullen zijn zondag”, besluit Carpentier.

