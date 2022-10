Gilles Carpentier en Rhodienne-De Hoek boeken eerste driepunter: “Al 8 weken aan het wachten op deze overwinning”

“We begonnen sterk aan de wedstrijd met mooi voetbal en stevige duels”, doet doelman Gilles Carpentier het verhaal. “Het eerste halfuur hadden we controle over de wedstrijd, waren we geduldig en lieten we de bal goed gaan. Wanneer we de bal niet hadden zetten we de tegenstander goed vast en geraakten ze er moeilijk uit.”

“Iedereen heeft zijn verdedigende taken goed opgenomen en heeft gedaan wat van hem verwacht werd. We wisten dat we het hen moeilijk zouden maken door gebruik te maken van onze sterke flankspelers en vandaar uit waren we ook steeds het gevaarlijkst.”

Laloux bracht na 26 minuten de bezoekers op voorsprong vanaf de stip. “Het laatste kwartier van de eerste helft hadden we het wat moeilijker en was Leefdaal de betere ploeg. Na de pauze begonnen we sterk en maakten we goed gebruik van de ruimte die er was nadat Leefdaal besloot om hogere druk te zetten.”

Ongelukkig tegendoelpunt

“We konden een paar keer gevaarlijk zijn. Toch kregen we rond de 60ste minuut een ongelukkig doelpunt tegen bij een bal die slecht werd weggewerkt. We wisten dat er nog opportuniteiten zouden komen en zijn we iets offensiever beginnen voetballen.”

“Barrias Dos Santos en Dewit vielen in en hadden maar een paar minuten nodig om beslissend te zijn. Bertem-Leefdaal maakte het ons via hun flanken op sommige momenten ook nog moeilijk. Met nog een paar minuten te spelen hebben we de wedstrijd met een redelijk jonge ploeg heel matuur uitgespeeld en konden we profiteren van een counter om er nog 1-3 van te maken.”

Totaalplaatje

“We zijn al 8 weken aan het wachten op deze overwinning en dat maakt dat hij extra veel deugd doet. Het is een beloning van hard blijven werken op training en blijven geloven in de kwaliteiten van de groep. We moeten niet vergeten dat we gestart zijn met een nieuwe groep. Het heeft soms tijd nodig vooraleer het totaalplaatje klopt. Ik merk dat we veel minder fouten maken en we elke week beter worden.”

“We voelen dat we de afgelopen weken een stevige basis hebben gecreëerd zowel op sportief vlak als op menselijk vlak en er binnen de groep veel vertrouwen is. Deze stevige basis gaan we nu gebruiken om een reeks neer te leggen en ons voetbal en solidariteit om te zetten in efficiëntie zodat we op ons elan kunnen verdergaan”, besluit Carpentier.