Gilles Borra boekt in Luxemburg zijn eerste zege van het seizoen: “Overwinning die ik heel goed kan gebruiken”

Van woensdag tot en met zondag staan in de provincie Luxemburg vijf ritten van de Arden Challenge op de nationale kalender. Een rittenkoers is het niet echt, maar de renners die de vijf etappes meedoen, komen wel in aanmerking voor een eindklassement op punten. Gilles Borra was door de ploegleiding van het Minerva Cycling Team voorzien voor de ritten van zaterdag en zondag, maar kwam een dag vroeger in actie. Als vervanger van een ploegmaat. Een gouden wissel, want de invaller maakte de klus van 135 kilometer keurig af.

Zuinig naar finale

“Na 7 kilometer waren we al weg met 9 renners”, blikt Borra op de koers terug. “Ook ploegmaat Debaele was mee. Jorre gaf een hele goeie indruk. Dankzij hem geraakte ik vrij zuinig in de finale. Op het laatste klimmetje richting de aankomst trok ik stevig door. Op de top had ik een gaatje. De streep lag nog slechts 250 meter verder. Die voorsprong hield ik vast.”

“Dit is een leuke zege. Ietwat onverwacht ook, want ik viel in voor iemand van mijn ploeg”, klinkt het. “Op het provinciaal kampioenschap in Moorsele viel ik op mijn rug. Nadien moest ik me enkele keren laten behandelen. Ooit brak ik mijn schouderblad. Na die val tijdens het PK kreeg ik op dat punt weer last. Nu, na deze eerste koers, is dat ook opnieuw het geval. Dit is een overwinning die ik heel goed kan gebruiken.”

Renners belangrijk

Borra is na Kasper Saver, West-Vlaams beloftenkampioen, de tweede renner van Minerva die een zege kan opdragen aan de plots overleden teambaas Filip Carpentier. “Neen, toen ik vernam dat Filip plots gestorven was, heb ik op geen moment aan de toekomst van het team gedacht, maar wel aan Filip zelf”, beweert Borra. “Nooit eerder zag ik een voorzitter zoveel centen in een team stoppen als hij. Bovendien gaf hij enorm veel om zijn renners. Voor de koers kwam hij op de bus. Een beeld voor de start van Bredene-Koksijde Classic zal me altijd bij blijven. Filip stond in de Vip. Toen wij naar het startpodium reden stond hij klaar voor een high five met ieder van ons. Prachtig. Voor hem waren de renners belangrijk.”

