Gilles Berckmoes dan toch betrokken bij herstart SK Sint-Niklaas: “Alle bagger hebben we geslikt, nu kunnen we handelen”

360-turn in de Meesterstraat: Gilles Berckmoes neemt dan toch een rol op bij SK Sint-Niklaas 2-0. Niet in een officiële functie, wel als raadgever en rechterhand van voorzitter Hichame Aguig, die met zijn zoon en dochter de VZW vormt.

Verrassing van de chef: Gilles Berckmoes keert SK Sint-Niklaas dan toch niet de rug toe. Berckmoes, die enkele weken geleden nog in het verliezende overname-kamp zat en daardoor gedegouteerd leek, zal voorzitter Hichame Aguig, een Limburgse Marrokkaan die nu in Brussel woont, raad geven in de dagelijkse werking. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, onze gesprekken lopen al een hele tijd,” verklaart Berckmoes.

Uit die gesprekken bleek dat de twee dan toch op dezelfde golflengte zaten. “Initieel was ik ook sceptisch, maar onze visie lijken met elkaar te stroken”, aldus Berckmoes, die zijn beslissing naar eigen zeggen overlegd heeft met z’n investeerpartners. “Ik ga hier absoluut kritiek op krijgen, maar ik wil de club gewoon helpen. Alle bagger hebben we geslikt, nu kunnen we aan de slag”

Aangezien Berckmoes géén officiële functie opneemt, staat de deur naar een makkelijke exit evenwel wagenwijd open. “Eerst dachten we aan de functie ‘crisismanager’, maar dat vond ik te negatief”, grinnikt de ex-voetballer.

Op dit moment zitten enkel Hicham en twee van z’n kinderen in de VZW. Noch Berckmoes of één van z’n kanidaat-investeerders of Keppens, voelden de nood om dat engagement aan te maken. Wel is het de bedoeling dat die organigram de komende weken verder wordt uitgetekend. “Hicham moet zich nog bewijzen, hé. Vooraleer we daarin stappen, willen we afwachten of Hicham z'n goede beloftes waarmaakt.”

Onterechte schaduw

Dat de reputatie van Hicham, op de persconferentie geflankeerd door Francis Sadiki, vader van RSCA-talent Noah Sadiki, de voorbije weken stevige klappen diende te incasseren, is een understatement - zijn link met (halve) gangster Sammy, die de club een jaar geleden op stelten zette, was nu eenmaal ontegensprekelijk.

Hicham ontkent die beruchte feiten niet, maar vindt niet dat die de perceptie over hem mag beïnvloeden. “Dat die schaduw over mijn geworpen wordt, is onterecht”, aldus de voorzitter, die ontkent dat hij zonder te verwittigen testers naar de training stuurde of dat hij voormalig coach Quincy Rombaut verplichtte om die op te stellen.

Z’n goede intenties wil-ie alvast bewijzen door een open communicatie naar iedereen. “Gelijk welke dag van de week, mijn deur staat altijd open.”

Lokaal verankeren

Hoe een man als Hichame bij SK Sint-Niklaas terechtkomt om zijn voetbal ambities waar te maken, blijft een vaag verhaal. Maar wat die ambities zijn, is alvast duidelijk: Make de Klaasjes great again. Door middel van de jeugdwerking - “dat is het allerbelangrijkste - en liefst van al in eigen streek. Lokale verankering moet één van de belangrijkste guidelines worden. Berckmoes: “De lokale bakker, de plaatselijke beenhouwer: die moeten grààg naar de SK Sint-Niklaas komen. En geef toe, dat was de laatste jaren niet meer het geval.”

“Met gezond boerenverstand kunnen we deze club weer opbouwen. (wijst naar het veld) Kijk naar onze accommodatie. Zo’n club moet toch altijd in nationale spelen?”

Grote woorden voor een club die op dit moment met nul punten onderaan eerste provinciale bengelt. Degradatie lijk onafwendbaar, maar is een noodzaak, anders komt het IP-label van de jeugd drastisch in gevaar. Berkmoes werkt daarom aan een plan om de kern met 5 à 6 buitenlanders te versterken - Belgische transfers laat het reglement niet toe.

Dat die oplossing niet strookt met de visie van lokale verankering, beseft Berckmoes maar al te goed. “Die transfers zijn een korte termijnoplossing. Het behoud verzekeren en dan volgend seizoen competitief aan de start komen om voort te groeien.”