Gilles-Arnaud Bailly maakt indruk en is Europees kampioen tot 18 jaar: “Veruit de mooiste titel”

De 16-jarige Gilles-Arnaud Bailly kroonde zich met verbluffend tennis in het Zwitserse Klosters tot Europees kampioen U18. In finale haalde hij het met 6-2, 6-3 van de Kroaat Prizmic. Met deze titel treedt Bailly in de voetsporen van Kimmer Coppejans en Christophe Van Garsse. “Qua ingesteldheid is Gilles-Arnaud een voorbeeld voor iedereen”, aldus coach Dries Beerden

Dat Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly een pak talent heeft bewijs hij al in 2019 door als 13-jarige een eerste ITF-juniorentoernooi op zijn naam te schrijven. Hij deed dat op het Grade 5-toernooi in het Wit-Russische Lida. Een jaar later volgden nog titels in Malmö en Hannover (beide Grade 4). Dit jaar breekt Bailly – hij wordt in september zeventien jaar – helemaal door op het juniorencircuit. In maart veroverde hij titels op de Grade 1-toernooien van Casablanca en Villena en op Roland Garros kende hij een absoluut hoogtepunt met een eerste Grand Slam-finale. Hij verloor toen met 7-6, 6-3 van de Fransman Gabriel Debru. Bailly maakte bokkensprongen op de wereldranglijst bij de junioren en bereikte vorige week met een achtste plaats zijn hoogste ranking ooit.

Deze week in het Zwitserse Klosters bevestigde Bailly dat hij tot de absolute wereldtop bij de junioren behoort. Met Dries Beerden als coach, ook zijn trainer aan de Wilson Luxilon Tenkie Academy in Hasselt, werd hij Europees kampioen bij de 18-jarigen. De manier waarop hij de Europese kroon veroverde was indrukwekkend: hij won immers zes wedstrijden op rij zonder setverlies en in finale zette hij van bij de start de stevige Kroaat Dino Prizmic (ITF 10) onder druk. De mentaal ijzersterke Bailly maakte in set twee vlotjes een 0-2- en 1-3-achterstand goed en eindigde de wedstrijd in stijl met een enig mooi punt: 6-2, 6-3.

Attitude en mentale kracht

“Nochtans moest Gilles-Arnaud zich bij de start van het toernooi wat aanpassen”, aldus coach Dries Beerden. “Er wordt hier op hoogte gespeeld en zijn eerste drie matchen waren niet absoluut top. Het was wat naar zijn beste tennis zoeken, maar gelukkig kan hij altijd terugvallen op zijn attitude en mentale kracht. In halve finale en finale haalde hij opnieuw zijn allerbeste niveau. In die wedstrijden kwam hij nooit in problemen. Dit is met voorsprong zijn mooiste zege ooit. Van Gilles-Arnaud krijg je nooit een punt cadeau. Hij kan zich als geen ander vastbijten in een match.”

Bailly is de derde landgenoot die het tot Europees kampioen bij de 18-jarigen schopt. Enkel Kimmer Coppejans en Christophe Van Garsse gingen hem voor. Coppejans versloeg in 2012 de Portugees Frederico Silva met 6-2, 6-3 en Van Garsse haalde het in 1992 met 6-2, 6-4 van de Pool Skrzypczak.

Summer Cup en proftennis

De volgende afspraak voor Bailly komt er al meteen aan. Van woensdag tot en met vrijdag speelt hij met de Belgische jongens U18 de kwalificaties van de Summer Cup in het Poolse Bytom. Bailly, Alexander Blockx en Alessio Basile strijden samen met Duitsland, Letland, Nederland en Polen om twee plaatsen in de Summer Cup Finals.

“Na de Summer Cup zal Gilles-Arnaud voor het eerst van het profcircuit proeven”, besluit Beerden. “In eigen land speelt hij dan de toernooien van Eupen, Koksijde en Lambermont. Daarna gaat het voor de laatste Grand Slam van het jaar naar de US Open. Ook volgend jaar zullen de vier Junior Grand Slams nog op zijn programma staan, maar dat we ons voor het overige dan meer richten op het profcircuit is niet meer dan logisch.”