Gille Van Haver ontvangt met VW Hamme leider Tempo Overijse: “Deze match wordt in alle opzichten een topper”

voetbal tweede nationale B Jeffe Landuyt (Belisia) na het 3-3-gelijkspel tegen Lille: “Ook met tien bleven wij baas, al mogen we met dat ene puntje uiteinde­lijk nog blij zijn”

Met welk gevoel blijf je na negentig minuten achter, als je voordien de doelpunten wat al te gemakkelijk weggaf en zelfs na de uitsluiting van Giovanni La Mantia, een halfuur lang de baas bent? “Het is gek hoe gemakkelijk we tegen Lille die doelpunten weggaven”, stelt Jeffe Landuyt. “Maar we toonden wel onze karaktersterkte en hielden zelfs na die tweede gele kaart voor La Mantia de bovenhand. Lille zakte erg laag in, waardoor er voor ons weinig ruimte te bespelen viel. Tevreden met die puntendeling, maar van de andere kant dus ook een beetje teleurgesteld, omdat er tegen dit Lille meer in zat.”