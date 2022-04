Gille Van Haver met VW Hamme op bezoek bij kampioen Oostkamp: “Hopelijk hebben ze goed gefeest”

Regelmatiger worden

De analyse van Gille Van Haver klopt. “Globaal bekeken mogen we tevreden zijn over dit seizoen, maar het oogde allemaal wat onregelmatig. Ik denk niet dat het met motivatie of onderschatting te maken heeft, eerder met scherpte. De laatste weken hebben we enkele keren punten laten liggen. Die vijfde plaats had al langer van ons kunnen zijn.”

Goed seizoen

Gille Van Haver is aan een goed seizoen bezig. “Persoonlijk vond ik dat ik aarzelend aan de campagne begon. Ik had wat stress. De begeleiding was niet optimaal. Dat is nu geregeld. Het klopt wel dat de grote schoonheidsfoutjes dit jaar achterwege zijn gebleven. Intussen ben ik al zeven jaar bij de club. Ik belandde bij de U16 van Vigor. Een stage in Lloret de Mar was de aanzet tot meer. Vijf jaar geleden mocht ik debuteren in de eerste ploeg. Ik was nauwelijks zestien jaar en dat was zeer jong voor een doelman. In die jaren ben ik blijven groeien. Wat ik verkies? Twee punten laten liggen en 0-0 spelen of met 5-4 winnen en drie flaters begaan? Oei, dat is een moeilijke. Wellicht moet ik nu kiezen voor de 0-0 (lacht), maar ik heb het er wel behoorlijk moeilijk mee.”