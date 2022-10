Gille Van Haver met VW Hamme naar Eppegem: “Eén keer onderschatten is genoeg geweest”

Voetbal Derde Nationale AZondag gaat Vigor Wuitens Hamme op bezoek bij Eppegem. Na de recente zes op zes is het een uitgelezen kans om na acht speeldagen de top vijf van derde nationale A binnen te dringen. Verdedigend staat het alvast goed, want de ploeg kreeg in dit kampioenschap amper vijf tegendoelpunten binnen.

Gille Van Haver is ook dit seizoen het betrouwbaar sluitstuk van een stevige defensie. “Vigor incasseerde inderdaad in de eerste zeven matchen van het seizoen amper vijf tegendoelpunten. Enkel Voorde-Appelterre doet het momenteel op dat vlak beter (Voorde-Appelterre kreeg vier doelpunten tegen, red.). Defensief staat er een stevige structuur. Dat is de verdienste van de hele ploeg. Ik ben enkel het sluitstuk van een groter geheel.”

“In de eerste weken van het seizoen ontbrak het ons aan efficiëntie. De 1-4-overwinning op Elene-Grotenberge bracht daar verandering in. Vorig weekend dreigde het nog even fout te lopen in de thuismatch tegen Rumbeke. Kort na de rust kregen we het deksel op de neus, maar nadien konden we het tij keren. Niet toevallig gaat die stijgende efficiëntie gepaard met onze opmars in de rangschikking. We staan momenteel op de zesde plaats, maar hopen nu een reeks te kunnen neerzetten. In dat geval loert de top vijf om de hoek. dat was vooraf ook onze doelstelling.”

Geen tweede keer

Zondag gaan de Hammenaren op bezoek bij Eppegem. De komende tegenstander is geen onbekende. Gille Van Haver kan een diepe zucht niet onderdrukken. “In het voorjaar speelden we al eens in Eppegem. Bij winst waren we toen verzekerd van een ticket voor de eindronde. Door individuele fouten liep het toen faliekant af. We hadden de tegenstander blijkbaar onderschat. Eén keer onderschatten is genoeg geweest. We moeten dit weekend iets rechtzetten.”

Hammenaar

Samen met Djeff Smet is Gille Van Haver de enige echte Hammenaar op het wedstrijdblad. “Ik speel effectief elke keer een thuiswedstrijd. Met de wagen doe ik er amper één minuut over, te voet vijf minuten. Inderdaad, soms met de wagen. (lacht) Vaak moet ik immers na de training nog gaan werken en rijd ik meteen door.”

