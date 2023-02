Gil Van Moerzeke (Lokeren-Temse) staat elke week in de aanval en was nog nooit zo productief: Aanvaller of verdediger? Ik weet het doel wel staan”

Talisman Van Moerzeke. Zeven goals en één assist in de laatste vier wedstrijden. “Blij dat ik de coach iets kan teruggeven.” Als Lokeren-Temse in de lente de titel pakt, zal het aandeel van Gil Van Moerzeke niet te onderschatten zijn. “Ik wil me altijd belangrijk voelen.”

Your defense is terrified ‘caus Van Moerzeke’s on fire. Niet één aanvallar in het nationale voetbal die de voorbije maand Van Moerzekes statistieken evenaarde. Zeven goals en één assist in de voorbije vier wedstrijden - ‘t is van z’n jeugdjaren in de spits geleden dat-ie zoveel scoorde.

Cijfers van een kampioenenmaker. “Dat doet enorm veel deugd”, vertelt Van Moerzeke over zijn blakende vorm. “Zeker omdat ik net na nieuwjaar een mindere periode doormaakte. Dan is het zeer fijn, zeker in deze fase van de competitie, om een aandeel te hebben in enkele belangrijke zeges.”

Coach Cornelis

En dan te denken dat een recente ex-coach hem nog als rechtsachter uitspeelde. Encroyable. Van Moerzeke grinnikt: “Daar kan ik ook van waarde zijn, omdat ik dan het spel voor me zie en veel meters kan malen. Als aanvaller moet ik vaker in de bal komen - wat me minder ligt. Moeilijk om te zeggen waar ik het beste tot mijn recht kom - mijn aanvallende loopacties hebben overal hun waarde. Maar ik vind het leuker in de aanval (lachje).”

Soit, Van Moerzeke voelt zich aanvaller. MVP in hoofd en voeten. “Ik weet de goal wel staan en ben iemand die altijd belangrijk wil zijn.” Nu hij daar meer dan ooit in slaagt , verdient ook de ‘factor Hans Cornelis’ aandacht. “De coach heeft een grote impact op mijn vorm”, strooit de 25-jarige aanvaller met lof. “In mijn mindere periode sprak ik vaak met hem. Die gesprekken hebben me opnieuw naar een stijgende lijn gestuwd. Ik ben blij dat ik hem iets kan teruggeven.”

Sparta Petegem

Volgt komende zaterdag het ultieme geschenk? In eigen huis tegen Sparta Petegem, het Lokerse zwarte beest- “Een ploeg die er altijd 100% voor gaat en al jaren samenspeelt.” Resultaat :in drie onderlingen duels pakten de Waaslanders amper 1 op 9. “Maar we staan verder en sterker dan in de vorige duels”, maakt Van Moerzeke zich sterk.

Tel daarbij de mindere vorm bij Sparta Petegem - 1 op 9 in de laatste drie duels - en de vrijwel zekere overwinning van Jong Cercle op Erpe Mere en je kan stellen dat Lokeren-Temse moet winnen. “Deze match komt misschien op het ideale moment, maar tegen Petegem hebben we het altijd moeilijk.”

Al drijft-ie de druk wel op. “We moeten er vol voor gaan en drie punten pakken”, besluit Van Moerzeke. Voor hem is de inzet duidelijk. “Hét moment om aan iedereen tonen dat we klaar zijn voor de eindsprint.”