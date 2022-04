Gil Van Moerzeke (Lokeren-Temse) kijkt uit naar promotiematch op Ninove: “Een pronostiek? Doe maar 0-1. Met een doelpunt van mij in de 94ste minuut”

Hij appte een minuutje nadat hij de telefoon had neergelegd. “Doe maar 0-1 als pronostiek. Doelpunt van mij in de 94ste minuut.” Het schaterlachende emoji volgde.

Hoe mooi zou het zijn mocht Sporting Lokeren-jeugdproduct Gil Van Moerzeke over de promotie zou beslissen? Mocht hij Lokeren-Temse twee jaar na de fusie naar eerste nationale loodsen. Waanzinnige taferelen zou het opleveren. Liefst 800 Lokerse supporters zitten er zondag op de tribune. Het stadsbestuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Van Moerzeke: “Voor ons is dat niet ideaal, aangezien we het vroeger konden afmaken, maar het is mooi dat een onderling duel zal beslissen.”

Spannender wordt het in onze Vlaamse amateurvoetbal niet. “Zowel wij als Ninove verdienen die promotie. De beste ploeg moet het zondagmiddag dan maar tonen.”

Hoe leven jullie naar zo’n wedstrijd toe?

Van Moerzeke: “Op dezelfde manier als gelijk welke andere wedstrijd. Na de nederlaag tegen Zwevezele hadden we nood aan rust, moesten we ons hoofd even vrij maken, maar ondertussen focussen we vol op zondag. Natuurlijk ben je daar in je hoofd meer mee bezig dan gewoonlijk. Voor zulke wedstrijden leef je.”

‘t Is wel een zéér belangrijke wedstrijd. Het bestuur wil koste wat het kost promoveren. Voelen jullie die druk?

“We voelen al het hele seizoen een beetje druk. Al is die de laatste weken uiteraard nog toegenomen. We beseffen dat er veel op het spel staat, maar als voetballer moet je die spanning kunnen omzetten in extra motivatie. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons daartoe in staat is. Iedereen zal alles geven, daar ben ik zeker van.”

Zijn jullie mentaal in het voordeel, gezien de onderlinge resultaten dit seizoen?

“Ik vind dat geen van beiden een mentaal voordeel heeft. Zij hoeven niet te winnen, maar in het voetbal weet je dat voor een puntje spelen bijzonder link kan zijn. Wij mogen meer vertrouwen hebben, omdat we wéten dat we Ninove kunnen kloppen, al kan dat evenzeer een valkuil zijn - té zelfzeker is ook niet goed. Bovendien staat deze wedstrijd compleet los van de voorgaande. Dat kan je met niks anders vergelijken.”

Welke soort wedstrijd verwacht je?

“Moeilijk in te schatten. Veel zal afhangen van hoe Ninove het zal aanpakken. Speculeert het op een puntje of wil het een overwinning? Hoe dan ook weet je dat het een wedstrijd vol spektakel wordt. Met veel duels en inzet. In zulke matchen valt er telkens iets te beleven. Die kunnen eigenlijk niet teleurstellen."

Stel dat jullie het halen: kan jij je voorstellen hoe groot het feest achteraf zal zijn?

“(grinnikt). Wel ik moet toegeven dat ik de voorbije twee nachten geen oog heb dichtgedaan. Omdat ik me die vreugde-explosie voortdurend inbeeld. Met al die supporters...Al die mensen die ons zijn blijven steunen. Dat moet waanzinnig zijn. (mijmert) Als we het halen, zal het feest onbeschrijfelijk zijn.”

En als het slecht afloopt? Dan gaan jullie naar de eindronde, maar dan is de vraag of jullie daar mentaal nog klaar voor zullen zijn.

“Als we het laten liggen, zal dat een zware mentale tik zijn. Dan heb je nog één op tien kans om het te halen. Ik zeg niet dat het dan onmogelijk wordt, maar mentaal wordt dat héél lastig. Dus aan die eindronde wil ik écht niet denken. We moeten alles op Ninove zetten. Zondag moet het gebeuren.”

Tot slot nog een pronostiekje?

“(twijfelt) Euhm... 0-2.”

Twee keer Van Moerzeke?

“(lacht). Absoluut.”

Een dikke minuut later zou hij die voorspelling dus een béétje afzwakken. Eén doelpunt, diep in blessuretijd. Stel je voor. Hopelijk is stad Ninove er klaar voor. Voor àlle mogelijke scenario’s.

