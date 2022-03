Gil Van Moerzeke (Lokeren-Temse) blikt vooruit op verplaatsing naar Oudenaarde na turbulente week: “Vertrek van de coach kan ons nog extra motiveren”

Als een donderslag bij helder hemel. Zo voelde het plots vertrek van Urbain Spaenhoven uit Lokeren van afgelopen weekend. Dat hij geen licentie had voor eerste nationale maakte een abrupt einde aan z'n periode in het Waasland. “In het belang van de toekomst van de club", liet voorzitter Hans Van Duysen weten.Waarna uit verschillende hoeken steun kwam voor de Antwerpenaar. #voorUrbain, zagen we voorbij komen op social media. De Lokerse aanhang zou zelfs een crowdfunding willen opstarten, mocht Spaenhoven de beslissing van de voetbalbond aanvechten in een kortgeding.

Ook in de Lokerse spelerskern kwam zijn vertrek in eerste instantie hard aan, zo vertelt aanvoerder Gil Van Moerzeke. “Zo’n nieuws komt stevig binnen”, aldus de captain. “Je bent een mooi verhaal aan het schrijven en we zitten in een belangrijke fase van de competitie, dus is zo’n vertrek wel even moeilijk is.”

Met de nadruk op ‘even’. “Want het zijn nog altijd de spelers die het moeten doen. Zijn vertrek kan zelfs voor extra motivatie zorgen. Nu doen we het ook voor hém.”

Heeft zijn vertrek de voorbereiding op de verplaatsing naar Oudenaarde op één of andere manier bemoeilijkt?

VAN MOERZEKE: “Niet echt. Het is wel anders, zonder hoofdcoach, maar Geert Dirinck en Danny Veyt pikken het goed op. Bovendien is de groep volwassen genoeg om de focus te bewaren en weten we wat de coaches van ons verwachten. We hebben twee goede trainingen achter de rug.”

Legt het duo Dirinck-Veyt dan andere accenten?

“Neen, ze trekken de lijn-Spaenhoven gewoon door. Niet alleen merken we dat aan de oefenstof, bovenal heeft Geert Dirinck dat zelf aangegeven. Hij gaat door waar de vorige coach gebleven was. Op uitzondering van enkele geschorsten en afwezigen (Van Moerzeke en De Witte zijn geschorst, Ramazani is afwezig, red.) hoef je in Oudenaarde geen verrassingen of personeelswissels te verwachten.”

Oké, over komende wedstrijd dan: die heenwedstrijd tegen Oudenaarde was allicht het dieptepunt van jullie seizoen. Wat heb jij van die ploeg onthouden?

“Ik ken er een paar spelers van en ik vind Oudenaarde een zeer goede ploeg. Met een uitstekende aanvalslinie. Ze begonnen met ambitie aan het nieuwe seizoen en stonden wat mij betreft verrassend een tijd onderin, maar je merkt dat ze zich aan het herpakken zijn. Het wordt een zeer lastige klip.”

Jij loopt er zelf niet bij wegens een schorsing, maar koesteren jullie nog revanchegevoelens? Na die thuisnederlaag barste de kritiek op jullie los.

“Dat klopt. Dat was zonder twijfel de slechtste match van dit seizoen. Dat draag je zeker mee als ploeg. Dus revanchegevoelens vind ik te zwaar klinken, maar je voelt dat we allemaal extra gemotiveerd zijn - zeker in deze fase van de competitie. We hebben nog iets recht te zetten.”

Aan welk wedstrijdbeeld verwacht jij je dan?

“Moeilijk te zeggen (twijfelt). Aan een wedstrijd die op en neer gaat. Eentje waarin beide ploegen willen voetballen, want ook Oudenaarde trekt graag te aanval - dat zou ons beter moet liggen dan afgelopen weekend. Ik geloof dat het een aangename wedstrijd wordt. Met twee voetballende ploegen tegenover elkaar.”

Tot slot, met welk resultaat kunnen jullie tevreden zijn?

“Alleen met drie punten. Afhankelijk van hoe de wedstrijd verloopt, kan je héél misschien vrede nemen met een puntje, maar op dit moment in het seizoen moet je altijd en overal voor de overwinning gaan.”