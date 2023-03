Gil Gelders zet Gent-Wevelgem U23 op z’n naam: “Deze koers heeft naam, iedereen zal dit onthouden”

Lotto Volley Liga Maas­eik-manager Dieter Leenders na de winst in Gent: “We wisten dat het niet makkelijk zou worden en neen, geen commentaar over de match in Roeselare”

Greenyard Maaseik heeft zaterdag drie punten gepakt op het veld van Gent. Drie fel bevochten punten, want het scheelde geen haar of er moest een vijfde set gespeeld worden. “We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar na Menen verslaan we nu ook Gent en pakken we een belangrijke zes op zes”, vertelt manager Dieter Leenders. “En neen, ik geef geen commentaar op de reactie van Roeselare omdat we onze wedstrijd niet willen verplaatsen.”